La nueva normalidad con "movilidad libre" llegará a Canarias el 22 de junio

Toda España, independientemente de la fase de la desescalada en la que se encuentren las distintas regiones, entrará en la nueva normalidad en la medianoche del próximo 22 de junio, momento en el que expirará el estado de alarma y en el que habrá "movilidad libre".



Lo ha aclarado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que, a partir de esa fecha, serán las comunidades las que deban tomar decisiones en el marco de sus competencias y podrán "restringir algunas actividades" en materia de salud pública o de educación, entre otras.



Dado que con el fin del estado de alarma "no podrá haber una limitación generalizada" de todos los ciudadanos, sí que se podrán "hacer restricciones mucho más quirúrgicas, de personas concretas, unidades familiares, de unidades sociales mucho más restringidas, y siempre con autorización judicial".



Illa puso como ejemplo la actuación que se llevó a cabo en febrero en el hotel de Adeje que tuvo que ser aislado tras haberse detectado el positivo en un turista alojado allí. "Habrá que aplicar esos mismos instrumentos de manera muy quirúrgica", ha redundado Illa.



No obstante, las comunidades deberán estar sometidas y respetar las condiciones del real decreto de nueva normalidad que aprobó el Gobierno el pasado martes. Y el Ejecutivo estará "para coordinar aquello que haga falta", ha añadido el ministro.



De esta forma, la nueva normalidad arrancará a las 0:00 horas del lunes 22 de junio para todos los españoles y habrá ya "movilidad libre", pero el ministro no ha descartado que "si hay que volverlo a usar", en referencia al estado de alarma, "pues claro, se usará". "Ha funcionado muy bien y ha permitido llegar donde estamos", ha valorado, "y durará hasta que se derrote al virus" con una vacuna o una terapia eficaz contra la COVID.



Así, la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, Lleida, Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, que son las únicas que este lunes permanecerán en la fase 2 de la desescalada, pasarán directamente a esta situación sin tener que pasar por la fase 3.



Sin embargo, Madrid ha anunciado esta mañana que pedirá avanzar a esta tercera etapa porque, según su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la región "sigue mejorando, de forma sustancial, en todos los aspectos sanitarios de esta crisis" con descensos superiores al 90% en todos los indicadores.



Respecto a ello, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha considerado que "si lo ha hecho es un beneficio para ambos", el Ministerio y la Comunidad, porque les permitirá discutir sobre la situación en la que se encuentra.



"El paso de fases ha sido un proceso muy interesante que nos ha enseñado mucho a todos", ha concluido.