La víctima del campo nazi originario de León que el BOE llevó a Gran Canaria

Ursicino Ruiz García es uno de los 4.427 españoles muertos en los campos de concentración nazis cuya memoria rescató el pasado 9 de agosto el Boletín Oficial del Estado, aunque en su caso no del todo, o no exactamente, porque el BOE sitúa sus orígenes en Gran Canaria, cuando procedía de León.



Ruiz García, que falleció con 20 años recién cumplidos, había nacido en Carrizal, pero no en el conocido barrio de Ingenio (Gran Canaria), sino en el pueblo del mismo nombre de Valderrueda (León).



El error lo ha descubierto el cronista oficial de Ingenio, Rafael Sánchez Valerón, al indagar sobre el pasado de la víctima de los campos nazis que, según el BOE, procedía de ese municipio del sureste de Gran Canaria, uno de las 27 oriundas de Canarias.



Como en el Ayuntamiento no había ningún dato sobre ese joven de principios del siglo XX, Sánchez Valerón lo buscó en los libros del Juzgado de Paz de Ingenio y de sus dos parroquias, pero sin éxito, incluso combinando nombres y apellidos de posibles ascendentes.



También consultó a personas coetáneas de Carrizal, que dijeron desconocer quién era Ursicino Ruiz, detalla en Ayuntamiento de Ingenio, en un comunicado.



Con ayuda del diplomado en Genealogía y Archivística Carmelo Jesús Santiago Casañas, el cronista de Ingenio ha dado con los orígenes de esa víctima de campo de Gusen, pero a 1.900 kilómetros de donde los sitúa el BOE, ya que se trataba de un joven leonés.



Ursicino Ruiz García no nació en "Carrizal (Las Palmas)", como recogió el BOE del 9 de agosto, en Carrizal, un pueblo de la provincia de León (36 habitantes en la actualidad), perteneciente hoy al municipio de Valderrueda y, en la fecha que nació, al de Almanza, tal y como lo acredita el acta de nacimiento extendida por el Registro Civil del Juzgado de Paz de Almanza.



En ese libro, consta su nacimiento el 11 de octubre de 1921 y figura con una H en su nombre: Hursicino. Además, al margen del ese asiento aparece esta nota: "Se expidió certificado el 16 de mayo de 1941", el mismo año de su fallecimiento.



Ruiz García fue llevado como recluso al Stalag XI-B (Fallingbostel, Alemania), cárcel donde destinaban a los prisioneros de guerra y se le asignó el número 87.760.



El 27 de enero de 1941 fue trasladado al campo de concentración de Mauthausen (Austria), con el nº 5.728. Desde allí fue trasladado al campo de Gusen I el 8 de abril del mismo año, nº 11.809. Y en ese campo fallecido siete meses más tarde, el 21 de noviembre.