'Nunca me pasará / Never Ever', un libro de Jorge Alonso que pone el foco en los peligros de las redes sociales

El libro Nunca me pasará / Never Ever, de Jorge Alonso, ha sido presentado este jueves en la Biblioteca del Estado, en Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de crear conciencia sobre el uso de las redes sociales.

La obra pretende dar una vuelta de tuerca a las nuevas tecnologías para "mostrar la cara b", es decir, los peligros de las redes sociales, especialmente entre los más jóvenes.

"Fayna es una chica de quince años que únicamente desea una cosa en su vida: tener un teléfono móvil. Sin embargo, lo que comienza siendo una simple travesura de adolescente se le acabará yendo de las manos". Así se resume el argumento de la obra, que ha sido presentada junto a Jorge Hernández (presidente de la Fundación Yrichen) y a Lola Díaz Perera (CanariaseBook).

Su autor nació en Las Palmas de Gran Canaria y es ingeniero de profesión. Asegura que se mueve por el afán de acercar la tecnología a las personas de una manera responsable y reflexiva.

También es autor de Secretos en la nube (2016) y Cautivos (2017). Novelas en las que reflejó esa inquitud del que piensa en las tecnologías como valor añadido a nuestras vidas, sin generar dificultades que condicionen el desarrollo personal y social.