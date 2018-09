Los pensionistas canarios reclaman al Gobierno que nadie cobre menos de 700 euros

La Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas ha denunciado la pobreza que sufre Canarias con una concentración frente a la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha reclamado un complemento para que nadie cobre menos de 700 euros al mes.



El portavoz de la Plataforma, Blas Padilla, ha dicho a Efe que todos los lunes protagonizan una reclamación diferente y que la de hoy se centra en la pobreza porque "hay más de 150.000 pensionistas pobres" en las islas que "cobran menos de 700 euros" al mes.



"También hay otros pobres a los que tenemos que darles voz a través del Sistema Público de Pensiones y de la Plataforma", ha agregado Padilla, quien ha subrayado que reclaman "un complemento para todas las pensiones que están por debajo del salario mínimo interprofesional, algo que ya existe en otras comunidades autónomas, tras haberlo aprobado sus parlamentos".



En su opinión, "si no hubiera dinero todos nos apretaríamos el cinturón, pero es que hay mucho y lo están derrochando".



Como dato, Padilla apunta que "las empresas que residen en Canarias están empleando a unos 60.000 trabajadores en la economía sumergida, lo que supone unos 9.000 millones de euros que no entran ni las arcas públicas ni en la Seguridad Social".



"Esto ocurre desde hace años y nadie lo ataca", ha resaltado el portavoz, quien ha agregado que su colectivo no le puede pedir "gran cosa a los empresarios", aunque saben que "los hay honestos, que trabajan y cotizan lo que deben", pero que "no denuncian la competencia de la economía sumergida".



Según Blas Padilla, esos empresarios "deberían dar un paso adelante y ser valientes denunciando a aquellos compañeros que no cumplen con los tributos".



También ha recordado que hace unos meses la Plataforma presentó en Presidencia del Gobierno canario unas 5.000 firmas pidiendo el complemento a las pensiones mínimas y que les atendió el vicepresidente, Pablo Rodríguez.



"Se comprometió a mantener una reunión con nosotros, a la que asistirían la consejera de Empleo y Asuntos Sociales y el Comisionado para la Pobreza del Gobierno regional, pero el encuentro aún no se ha convocado", ha añadido..



"No tenemos compromisos con nadie ni somos gestores, somos activistas, por lo que seguimos esperando esta reunión porque tenemos mucha paciencia. Sin embargo, si no se hace iremos a otros lugares porque en algún sitio nos van a tener que escuchar", ha apostillado.



Sobre los aumentos aprobados por el Gobierno central para nóminas de las pensiones de 2018 y 2019, Padilla ha dicho que "los políticos pensaban que unas subidas en torno al 1,6 por ciento nos iban a desarticular y desmovilizar, pero este no es el problema, es la miseria y la pobreza que tenemos, y a eso hay que darle una solución".



"Tenemos muchas más reivindicaciones como la derogación de las dos reformas laborales, que están llevando a los trabajadores actuales a una verdadera miseria, o la retirada del factor de sostenibilidad, que es la espada de Damocles que tiene los futuros pensionistas españoles y, por lo tanto, no solo hablamos de dinero", ha concluido Padilla.