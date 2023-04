Los perros guía están “en el limbo” en Canarias al carecer de un reglamento que ampare su certificación para la asistencia, según dos asociaciones

Los usuarios de perros guía en Canarias han criticado que estos animales siguen “en el limbo” porque, después de seis años, no se ha aprobado el reglamento de la ley que los ampara, lo que implica que no se pueda certificar ningún can de asistencia debido “al desinterés” de la Consejería de Derechos Sociales.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Canarias (Aupcan) y la Asociación Canaria de Intervenciones Asistidas con Perros Terapican han señalado que el 26 de abril, día internacional del perro guía, se cumplen seis años de la entrada en vigor de la ley de perros de asistencia para personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma.

En la ley se marcaba un año de plazo para que la Consejería de Derechos Sociales publicase el reglamento que garantiza su funcionamiento pero, lamentan, Canarias sigue esperando dicha publicación, lo que supone que no se pueda certificar ningún perro de asistencia, no se pueda sancionar por el incumplimiento de la norma y decenas de usuarios no puedan disponer de una medida de accesibilidad como es el perro de asistencia.

“La falta de voluntad política, la despreocupación, el desinterés e incluso el desconocimiento de las graves consecuencias que tiene este silencio” mantenido por la Consejería de Derechos Sociales, “nos mantiene en este limbo donde tenemos una ley que no está operativa”, añaden las asociaciones, que exigen “que el Gobierno canario no incumpla” su propia normativa.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha respondido este lunes que se remitirá a los servicios jurídicos el reglamento de perros de asistencia para personas con discapacidad, que ha sido reelaborado tras detectar a su llegada al departamento que el anterior texto estaba “desordenado”.

En un comunicado, la consejera de Derechos Sociales ha informado de que se ha reunido el Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas con el objetivo de analizar la nueva redacción del reglamento de perros de asistencia para personas con discapacidad como único punto en el orden del día, y elaborar un informe que se elevará a los servicios jurídicos, para la posterior aprobación.

“Las personas con discapacidad deben tener todas las herramientas para desarrollar su autonomía, tanto de manera individual como en el diseño de su entorno”, ha subrayado Noemí Santana, para añadir que “cuando llegamos detectamos que el reglamento de perros de asistencia estaba desordenado, lo que provocaba problemas en la tramitación y por eso hemos realizado esta nueva redacción”.

La consejera ha explicado que el nuevo documento incorpora las aportaciones realizadas por las tres entidades a las que se remitió la nueva redacción: la Asociación Canaria Intervenciones Asistidas con Perros, la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Canarias y la ONCE.

El Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras es un órgano de control, asesoramiento y consulta integrado por representantes de las distintas administraciones públicas canarias, y de las personas, entidades públicas, colegios profesionales y entidades privadas con interés en la materia.