Más de 6.000 personas asistieron a la gala nocturna del Maspalomas Pride 2019

La gala musical en vivo del Maspalomas Pride 2019 reunió anoche a más de 6.000 personas el Centro Comercial Yumbo de Playa del Inglés, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, acto presentado en varios idiomas por el ya habitual Fruela y Sharonne.



En un comunicado, el comité organizador resalta que la noche comenzó con una actuación con marcado acento español, que no dejó indiferente a nadie, a cargo del Ballet Flamenco Fuego que, con sus vestimentas típicas, ofrecieron un espectáculo diferente que entusiasmó de forma especial al público extranjero.



Le siguió el coro canario Rainbow Gospel Choir que a ritmo de blues interpretaron varias canciones con un fuerte mensaje reivindicativo, comenzando con un canto a la libertad y terminando con éxitos internacionales versionados en varias voces masculinas y femeninas.



El propio Fruela se subió al escenario para compartir, una vez más, su faceta de cantante con el Maspalomas Pride y, tras abrir con la canción que lo llevó a la final para representar a España en Eurovisión, interpretó temas del momento recordando siempre que "hay que celebrar el amor".



Cerró la gala la primera actuación en España de la cantante Nadine Coyle, una de las artistas del momento que cuenta con un gran éxito en Reino Unido y que integró la banda femenina Girls Aloud, consiguiendo alcanzar una serie de 20 'top ten' sencillos consecutivos. Además, en 2009 estuvo varias veces nominada a los premios BRIT y ganó el mejor 'single' con "The Promise".



La joven irlandesa se entregó a su público y despidió la jornada del viernes por todo lo alto presentando algunos de sus temas más conocidos.



Tras la gala llegó directamente desde Río de Janeiro la fiesta Joy Party Brasil, un evento multitudinario que triunfa en todo el mundo y que ya se celebró en el país carioca el pasado mes de marzo en colaboración con Freedom.



Este espectáculo contó con la presencia de los pincha discos españoles Anthony May y Lydia Sanz, además del brasileño Edu Vicentini B2B Eudes Freire, con el acompañamiento de bailarines y gogo's del grupo High Heels Performance, quienes fueron calentando el ambiente para lo más esperado del orgullo de Maspalomas: el desfile de las 23 carrozas de este sábado.