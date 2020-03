Las personas con discapacidad piden que no se les discrimine en los protocolos de atención ante el coronavirus

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias (CERMI Canarias) exige que se asegure que no se discrimina por razón de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes contagiados con el coronavirus.



"Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera diferente y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria", indica CERMI en un comunicado.



Los protocolos clínicos o las propuestas de actuación de sociedades científicas están sometidos al ordenamiento jurídico y al principio fundamental de no discriminación, y no pueden aplicarse en contra o a costa de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que presentan una discapacidad, añade CERMI.



A su juicio, las sociedades científicas han de revisar sus protocolos y manuales para desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España.



CERMI pide al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.