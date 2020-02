Unas 190.000 personas mayores viven en soledad no deseada en Canarias, dijo este miércoles la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, durante una comparecencia parlamentaria en la que todos los grupos reconocieron que es preciso tomar medidas para combatir esta situación.



Los representantes de los grupos parlamentarios se mostraron de acuerdo en buscar acuerdos para abordar cuestiones como una ley del mayor y medidas para afrontar la soledad no deseada de las personas mayores, en colaboración con las corporaciones locales.



La comparecencia fue solicitada por el grupo Nacionalista, cuya diputada, Cristina Valido, destacó que la soledad no deseada de las personas mayores es un gravísimo problema social y afrontarlo debería ser prioritario.



Estimó Cristina Valido que es preciso afrontar esta situación al igual que se hace con problemas como la violencia machista, y anunció que presentará una proposición no de ley para tomar medidas contra la soledad no deseada, el abandono y el aislamiento.



La diputada del grupo Nacionalista también manifestó que se dedica mucho tiempo, y de modo acertado, al medio ambiente, pero opinó que se destina poco a los comportamientos del ser humano que ponen en riesgo la vida de muchas personas.



Cristina Valido opinó que no puede ser que se tenga "más preocupación por una mascota que por el vecino", y dijo que muchas de las personas mayores pasan miedo, para también comentar que el 25% de las llamadas que se reciben en el 112 son de personas mayores, que lo hacen por diversas cuestiones.



Además, manifestó que los países escandinavos han sido los primeros en sufrir este problema y consideró que es una paradoja que los países más solidarios han generado la sociedad más individualistas, más egoísta y en ocasiones menos sensible.



La consejera de Sanidad, Teresa Cruz, dijo que en Canarias viven en soledad unas 190.000 personas, de las que 70.000 son mayores de 65 años y de ellas 40.000 son mujeres.



Añadió la consejera que la soledad implica más pobreza, más destrucción social y también afecta a la salud, y aseguró que se trata de un reto para el Gobierno canario afrontarlo, por lo que ha hecho propuestas como viviendas compartidas, actividades intergeneracionales y voluntariado.



Teresa Cruz dijo que la titular del departamento de Derechos Sociales, Noemí Santana, a la que sustituye porque está de baja por maternidad, ha anunciado que se elaborará un plan, no una estrategia, para abordar la lacra social de la soledad no deseada de las personas mayores.



El diputado del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, recordó que España es uno de los países más longevos y consideró que es una obligación tomar medidas para reducir el riesgo de soledad de las personas mayores.



La diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, coincidió en que es un reto afrontar la soledad no deseada, y opinó que uno de los problemas es la no adaptación de las personas mayores a los cambios sociales, y reclamó una estrategia para ofrecer soluciones.



La diputada de Sí Podemos Canarias Dolores del Río apuntó que muchas de las personas mayores que viven solas son mujeres con pensiones bajas, y también se centró en proyectos como compartir el piso con jóvenes estudiantes o con otras personas mayores.



La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández mostró su apoyo al plan del gobierno regional y subrayó que hay personas mayores que se han unido para afrontar la soledad por medio de cooperativas.



El diputado del grupo Popular Hipólito Suárez anunció que pedirá la creación de una comisión de estudio para buscar medidas que sirvan para solucionar los problemas de las personas mayores, así como una ley del mayor.



La diputada del grupo Socialista Lucía Tejera declaró que no se trata solo de dinamizar las tardes sino que es preciso adoptar también medidas como facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, y reclamó una gestión coordinada.