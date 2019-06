Canarias registra 20 muertes por ahogamiento en lo que va de año

Un total de veinte personas han muerto ahogadas en Canarias en los cinco primeros meses de 2019, según datos recabados por la organización Canarias, 1500 Km de Costa.



Se trata de la cifra de mortalidad más baja registrada en los últimos cinco años en el archipiélago, inferior en dos a los fallecidos en el mismo periodo de 2018.



Los afectados por ahogamiento fueron 48 en total, de los que veinte fallecieron, pero también hubo uno en estado crítico, siete graves, ocho moderados, tres leves, nueve rescatados y dos que sufrieron accidentes náuticos.



De los ahogamientos mortales, el 85% fueron varones y el 15% mujeres.



Por islas, la mortalidad fue de ocho personas en Gran Canaria, cuatro en Tenerife, cinco en Fuerteventura y tres en Lanzarote.



En el período de enero a abril, el 85% de los fallecidos identificados fueron extranjeros de siete nacionalidades: Reino Unido (2), Alemania (2), Italia (1), Noruega (1), Suecia (1), Holanda (1) y Rusia (1).



Respecto a las edades de los fallecidos, el 50% era adulto, mientras que el 35% tenía más de 60 años de edad.



Las playas continúan siendo el entorno en que más siniestralidad con resultado fatal se produce, con el 61% de los casos, seguido de puertos y zonas de costa (35%) y piscinas (4%).



El horario de tarde concita el 50% de los ahogamientos mortales, mientras que la mañana el 20% y la noche el 5%.



Por actividad, el 50% de los fallecidos eran bañistas, el 20% pescadores, el 10% submarinistas, el 5% deportes acuáticos y el 15% entran en el capítulo de otros.



La plataforma recuerda que el accidente acuático es la primera causa de muerte no intencional en las islas, por encima de la seguridad vial.



El principal motivo es la imprudencia, con conductas como no hacer caso a la bandera roja, acudir a playas sin vigilancia y verse inmerso en corrientes y no saber cómo actuar.



La plataforma ha puesto en marcha campañas de prevención que incluyen la difusión de quince anuncios grabados en seis idiomas y que se emiten en más de medio centenar de hoteles de cinco países y en universidades de países latinoamericanos.