Unas cien personas recorren Las Canteras bajo el lema: "Un planeta sin contaminación por plásticos"

Unas cien personas han protagonizado este sábado una "marea verde" que ha recorrido la avenida de Las Canteras para festejar el Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema "Un planeta sin contaminación por plásticos", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.



Familias, grupos de jóvenes, scouts, surferos, buceadores y ecologistas pidieron soluciones a la plaga de plástico que padecen los océanos del mundo, incluidas las costas canarias.



La concejala delegada de Medio Ambiente, Pilar Álvarez, dio lectura a un manifiesto en el que se deja claro que la "solución al grave problema de la contaminación plástica está en manos de todos, de los ciudadanos, los gobiernos, las administraciones y el empresariado"



Álvarez animó a todos los asistentes a convertirse en embajadores de un nuevo modo de vivir, en consonancia con el medio ambiente, moderando el consumo desaforado y diciendo no a los plásticos innecesarios, sobre todo aquellos de un sólo uso.



"Debemos implicarnos porque nos va la vida en ello, nuestro futuro y el de nuestros hijos. El mar es fuente de vida y todos unidos debemos impedir los catastróficos vaticinios que auguran que dentro de unos pocos años habrá más plástico que peces en los océanos", manifestó.



Álvarez insistió en que el reciclaje es necesario pero no es la solución.



"Debemos ser valientes y decir un gran no a los plásticos innecesarios. No a las bolsas, no a la fruta y verdura que viene empaquetada, no a las pajitas, no a los platos, vasos y cubiertos de plástico, no a los bastoncillos, no a los artículos que nos venden sobre embalados", ha recalcado la edila.



Según la concejala, "cada año se vierten más de 8 millones de toneladas de plástico a los mares, unos 200 kilos por segundo, y mueren al añ o más de un millón de aves y 100.000 animales marinos debido al plástico".