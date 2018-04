Los políticos canarios rechazan la sentencia hacia 'La Manada' y expresan su solidaridad con la víctima

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que la sentencia del caso "la manada" es "difícil de digerir", y ha abogado por cambiar el Código Penal si es necesario. "Tenemos que implicarnos la sociedad y los partidos para cambiar las cosas, para cambiar si es necesario el Código Penal", porque ante un caso así es difícil hablar de justicia, ha declarado el presidente a los periodistas.

Clavijo ha anunciado que su partido, Coalición Canaria, va a enmendar el proyecto de presupuestos del Estado para incrementar los fondos destinados a luchar contra la violencia machista y también "para cambiar la forma de arreglar este asunto en el Congreso de los Diputados".

En la misma línea, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha indicado que "más allá de declaraciones en relación con el respeto a la sentencia" se trata de una sentencia "claramente machista".

"Creo que todos nos tenemos que revolver en contra del resultado, protestar, recurrir, cambiar la legislación si es posible y hacer toda la presión política que podamos tener desde CC para impulsar una revisión de todas las herramientas que tenemos contra la violencia de género, para que no pueda pasar lo que pasó ayer con esta sentencia", dijo Carlos Alonso.

Para la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, la sentencia es "totalmente incomprensible" por lo que habrá que hacer "lo posible para que cambie el sistema judicial en ese sentido".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha expresado su rechazo a la sentencia y considera que es "un pronunciamiento peligroso, porque parece justificar determinadas actuaciones o maneras de realizar las actuaciones, y, por otra parte, machista y reaccionario".

"Ya expresé ayer, en Twitter, mi solidaridad con la víctima y, desde luego, el rechazo a los precedentes que genera esta sentencia", que condena por abusos sexuales y no por agresión sexual a los cinco enjuiciados por asaltar a una joven en los Sanfermines de 2016, ha destacado Morales, de Nueva Canarias.

Morales ha abogado por adoptar medidas jurídicas y legislativas para evitar que se repita otra sentencia similar. "No voy a juzgar ahora a los jueces que han dictado esta sentencia pero, desde luego, lo que sí creo es que, desde la Justicia, y desde el Parlamento, a la hora de legislar, debe quedar absolutamente claro cuál es el procedimiento a seguir cuando una mujer se ve acosada de esta manera y no es violación porque no parece que ha sido forzada", ha dicho, añadiendo: "esto se tiene que reinterpretar de otra manera".