La predicción del pasado

La semiótica es el estudio de los signos y síntomas tanto de las enfermedades como de sus consecuencias. De hecho, dichos signos son las manifestaciones objetivas de la enfermedad, bien sea físicas o químicas, que se lleva a cabo bajo la puesta en marcha de un reconocimiento. En cambio, los síntomas son las demostraciones subjetivas que se experimentan, con dificultades en su percepción o en su comprobación, por lo que se hace necesario un interrogatorio indirecto para conocer las sensaciones, reconociendo que dichas sensaciones solo se pueden comparar bajo un prisma ordinal, no siendo posible la confrontación interpersonal. En este caso, cuando se tiene dificultades para su comprobación, se utiliza el interrogatorio con el fin de dotarse de más información. A partir de ahí, el diagnóstico final resultará de un conjunto de métodos y procedimientos donde se aprecian los signos y los síntomas. De esta manera, se identifica la dolencia, se deduce el pronóstico y se establece la terapia.

Bajo esta reflexión es conveniente traer al momento presente el libro “Qué nos depara el futuro. Perspectivas desde las ciencias sociales” publicado en 2002 por el Massachusetts Institute of Technology, ya que se ha hecho mayor de edad. Es la publicación varios autores procedentes de diferentes disciplinas académicas intentaron escrutar cuáles iban a ser los escenarios con los que nos deberíamos haber encontrado en estos momentos porque, a lo largo de toda la historia de la humanidad, las decisiones actuales se basan en las implicaciones que van a tener en el futuro. No se basaron en el análisis de vísceras de animales sacrificados ni en los posos que deja el café, sino en la ciencia. Pero no en la ciencia exacta, matemática, basada en axiomas asumidos, que genera la tecnología, sino en la ciencia social, que evalúa el impacto en la sociedad. Es decir, en aquella que trata de comportamientos y sentimientos, mucho de ellos intangibles, basados en escenarios donde su probabilidad de ocurrencia puede verse alterada en cualquier momento, debido a que alguna de las modificaciones forma parte de la irracionalidad humana.

No se puede explicar el pasado y negar que se no puede decir algo sobre el futuro. No obstante, en mucho más sencillo apostar por lo que fue, porque se dispone prácticamente de toda la información, que desplazarnos al futuro en donde, no solo los resultados, sino las condiciones que se darán se desconocen. Así y todo, lo que se pronosticó que sucedería sobre la población, el medio ambiente o la propia economía, prácticamente se ha cumplido: Polarización demográfica en relación con el desarrollo de las regiones, crisis climática y continuidad con los ciclos, tanto de corto como de plazo, respectivamente.

Obviamente, el 31 de diciembre, con la última campanada, nadie podría haber pronosticado lo que nos está ocurriendo. Pero ¿nadie se imaginaba que si apuestas por desmantelar determinados servicios públicos tienes peor respuesta colectiva? Y hoy, ¿nadie se puede imaginar qué es lo que va a suceder el día después del levantamiento de la situación de emergencia hasta que la estructura económica empiece a funcionar de una forma óptima? Pues, aunque suene duro, habrá un impacto social multidireccional sin precedentes, asistiendo a la polarización de situaciones cruentas relacionadas con el desempleo y la destrucción de actividad productiva, impactando primero en la parte privada y, un poco más tarde, en la pública. Es lo que probablemente ocurrirá. Eso sí, siempre y cuando no se haga nada. La idea a la hora de pronosticar el futuro es que, si es negativo, no ocurra. ¿Eso significa que no has acertado? No. Eso significa que el que avisa, no traiciona.