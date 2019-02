Este sábado predominarán los cielos nubosos con posibilidad de lluvias ocasionales en todas las islas

Los cielos nubosos predominarán este sábado a primeras horas en una jornada en la que se abrirán claros por la tarde. En el mar habrá norte 3 o 4 arreciando de madrugada a 4 o 5. Marejada aumentando de madrugada a fuerte marejada, salvo en el oeste. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, aumentando hasta 3 a 4 metros al final, 2 metros en el extremo sur. Lluvia ocasional.

La previsión del tiempo, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE: Predominio de cielos nubosos, abriéndose claros por la tarde. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa de madrugada. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte por la tarde en zonas del interior, así como en costas norte, noroeste y este. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife 16 20

FUERTEVENTURA: Predominio de cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos en la segunda mitad del día. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa de madrugada. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte por la tarde en la Península de Jandía y costas oeste y este. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario 17 20

GRAN CANARIA: En el norte, nuboso o cubierto con apertura de algún claro por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con predominio de poco nuboso en la segunda mitad del día. Lluvias débiles a moderadas en el norte y nordeste de madrugada, que irán remitiendo durante la mañana. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional en el resto de zonas a primeras horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso, más acusado en medianías y zonas altas. Viento del nordeste, que aumentará a fuerte durante la mañana en vertientes sudeste y noroeste y en zonas altas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en la costa suroeste. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria 17 20

TENERIFE: En el norte, nuboso o cubierto con apertura de claros por la tarde. En el resto, intervalos nubosos. Lluvias débiles a moderadas en el norte y nordeste de madrugada, que irán remitiendo durante la mañana. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional en el resto de zonas a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso, más acusado en medianías y zonas altas. Viento del nordeste, que aumentará a fuerte en vertientes sudeste y noroeste por la tarde cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes. En el Teide, viento del noroeste-norte con algún intervalo de fuerte en la primera mitad del día, girando después a nordeste moderado. Brisas en la costa suroeste. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife 16 20

LA GOMERA: En el norte, nuboso o cubierto con apertura de claros por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Lluvias débiles a moderadas en el norte de madrugada, que irán remitiendo durante la mañana. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional en el resto de zonas a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso que será más significativo en medianías y zonas altas. Viento del nordeste, que aumentará a fuerte en vertientes este y noroeste y en zonas altas por la tarde, cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en la costa sur. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de La Gomera 17 20

LA PALMA: En el norte y este, predominio de cielos nubosos o cubiertos, con algún claro por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con predominio de poco nuboso al final. Lluvias débiles a moderadas en el norte y este de madrugada, que irán remitiendo durante la mañana. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional en el resto de zonas a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso, más acusado en medianías y zonas altas. Viento del nordeste, que aumentará a fuerte en extremos sudeste y noroeste y en El Paso, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en la costa oeste. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de La Palma 15 19

EL HIERRO: En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Lluvias débiles a moderadas en el norte y nordeste de madrugada, que irán remitiendo durante la mañana. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional en el resto de zonas a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso que será más significativo en medianías y zonas altas. Viento del nordeste, que aumentará a fuerte en vertientes sudeste y noroeste y en zonas altas, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte al final. Brisas en la costa suroeste. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde 10 15