Las cárceles de Canarias esquivan al coronavirus: ningún positivo registrado entre los más de 3.300 reclusos

Canarias no registra ningún caso de contagio por COVID-19 entre las más de 3.300 personas privadas de libertad recluidas en los cinco penales y dos Centros de Inserción Social ubicados en las islas, asegura el sindicato ACAIP.



Igualmente, de los más de 1.340 trabajadores penitenciarios sólo cuatro funcionarios han enfermado por coronavirus y siempre por contagio fuera del ámbito laboral sin contacto con la población reclusa.



En opinión de ACAIP, esto se debe al moderado nivel de contagio que padece la comunidad autónoma y al seguimiento estricto por parte de trabajadores e internos del protocolo de prevención establecido por las direcciones de los establecimientos penitenciarios.



El protocolo de prevención de Instituciones Penitenciarias dicta la cuarentena obligatoria durante catorce días de todas las personas que ingresan de forma reciente en prisión, con salida al patio de dos horas diarias, se indica en un comunicado.



Esta medida busca paliar el carácter asintomático de la enfermedad y su posible expansión en el interior de los recintos.



Se produce de este modo un doble confinamiento ya que los internos son aislados también de otros internos con los que comparten departamento pero que no entraron el mismo día en el centro penitenciario.



A pesar de estos datos positivos, "la escasez y la mala calidad de los medios preventivos de protección" proporcionados por la Administración Penitenciaria han motivado la presentación por parte de ACAIP de una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Lanzarote al considerar que la dirección del Centro Penitenciario de Tahíche no ha adoptado las disposiciones generales que en materia de prevención sí han dispuesto otros centros.