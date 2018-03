Viernes de intervalos nubosos y vientos fuertes en las Islas

Canarias tendrá este viernes intervalos nubosos en las vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve; en Lanzarote y Fuerteventura, pocas nubes por la mañana tendiendo a claros después y, en el resto, despejado, y se espera que el viento sople con bastante fuerza por la tarde.



Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es baja la probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el oeste de La Palma, principalmente a primeras y últimas horas.



Asimismo, prevé un ascenso generalizado de las temperaturas, más acusado el de las máximas en las islas orientales.



Por su parte, el viento soplará del suroeste y se intensificará en la segunda mitad del día en las medianías y zonas altas, siendo probable la presencia de rachas muy fuerte en las cumbres de La Palma, durante todo el día, y en cumbres centrales de Tenerife, por la tarde.



En las aguas costeras de La Palma se espera vientos de componente suroeste de fuerza 3 o 4 -escala Beaufort-; localmente, a partir de medianoche, 5 en la costa sureste y 5 o 6 en la noroeste. Marejadilla o marejada, fuerte marejada más tarde en el noroeste. Mar de fondo del noroeste con olas de 2 o 3 metros. En la costa noreste, variable 2 y rizada.



El Hierro tendrá vientos del suroeste de fuerza 2 o 3, arreciando durante la noche a 3 o 4, marejadilla -ocasionalmente marejada a partir de la madrugada en el noroeste- y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.



En Tenerife y La Gomera habrá sur o suroeste de fuerza 2 a 4, arreciando durante la noche a suroeste 5 en la costa sureste tinerfeña y noroeste de ambas islas. Marejadilla aumentando a marejada en la costa sureste de Tenerife y noroeste de ambas islas, y mar de fondo del noroeste con olas de 1 o 2 metros.



Las aguas costeras de Gran Canaria tendrán vientos variables de fuerza 2 o 3, principalmente sur y suroeste, arreciando de madrugada a oeste o suroeste 3 o 4, ocasionalmente 5 en las costas sureste y noroeste. Marejadilla aumentando a marejada en el sureste y noroeste y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán suroeste de fuerza 2 o variable arreciando de madrugada a sur o suroeste 3 o 4. Rizada o marejadilla aumentando al final a marejadilla o marejada en el oeste. Mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros.



La previsión de la Aemet para este jueves, por islas, es la siguiente:

Lanzarote



Poco nuboso a despejado. Temperaturas con mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento del suroeste, siendo flojo durante la madrugada y más intenso en horas centrales, cuando habrá rachas fuertes ocasionales, tendiendo a oeste flojo al final.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 17 24



Fuerteventura



Poco nuboso a despejado. Temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas y sobre todo en la mitad norte. Viento del suroeste, siendo flojo durante la madrugada y más intenso en horas centrales, cuando habrá rachas fuertes ocasionales, tendiendo a oeste flojo al final.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 17 28



Gran Canaria



Poco nuboso a despejado, con algún intervalo en el suroeste durante las primeras y últimas horas. Temperaturas en ascenso, más acusado en el interior y en mitad nordeste. Viento del suroeste flojo durante la madrugada, más intenso en vertientes sureste y noroeste, mientras predominan las calmas en costas suroeste y nordeste. Tendencia a intensificarse durante la mañana, principalmente en cumbres y vertientes sureste y noroeste en donde habrá rachas fuertes y tendiendo a disminuir al final del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 18 26



Tenerife



Poco nuboso a despejado, con algún intervalo nuboso en el Valle de Güímar en horas centrales. Temperaturas en ascenso. Viento del sur-suroeste flojo, durante la madrugada, más intenso en puntas noroeste y nordeste y costa sureste, tendiendo a girar durante la mañana a oeste-suroeste e intensificándose en el litoral norte y costas sur-sureste, donde habrá rachas fuertes ocasionales, mientras en los litorales oeste y nordeste, predominarán las brisas. En cumbres centrales, viento del oeste-suroeste fuerte con rachas de muy fuerte a partir de la mañana.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 18 25



La Gomera



Intervalos nubosos durante la madrugada y tarde y predominio de cielos despejados en horas centrales. No se descartan lluvias débiles ocasionales por la tarde en el oeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste flojo durante la madrugada, más intenso en puntas noroeste y sureste y cumbres, tendiendo a intensificarse durante la mañana y girar gradualmente hasta oeste, con rachas fuertes en cumbres y vertientes noroeste y al final del día en vertiente sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 18 24



La Palma



Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el oeste. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento del suroeste tendiendo a oeste al final, más intenso en puntas noroeste y sureste donde habrá rachas fuertes; En cumbres rachas fuertes a muy fuertes, tendiendo a disminuir al final.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 16 27

El Hierro



Intervalos nubosos durante la madrugada y tarde y predominio de cielos despejados en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste flojo, aumentando gradualmente y girando a oeste a partir de la mañana, cuando se esperan rachas fuertes ocasionales en cumbres.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 16 21