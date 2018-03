La primavera llega con posibilidad de lluvias débiles y vientos con rachas fuertes

Las nubes y los claros se alternarán en los cielos de Canarias este martes, cuando podrían registrarse lluvias, en general débiles, en las Islas, según la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia vientos con rachas fuertes y temperaturas en ligero descenso.



La máxima llegará a 21 grados en las dos capitales del archipiélago, donde la mínima será de 17, de acuerdo a su predicción, que detalla que el viento será del norte y moderado a fuerte pero con probables rachas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora.



En las aguas de Canarias se esperan vientos del norte o del noreste y fuerza entre 4 y 6, marejada con áreas de fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.



La predicción del tiempo para este martes, por islas, es la siguiente:



Lanzarote



Predominarán los cielos nubosos, con alguna apertura de claros. No se descartan lluvias locales, débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del norte moderado que aumentará a fuerte por la tarde, cuando son probables rachas localmente muy fuertes de hasta 70 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Arrecife 14 - 22



Fuerteventura



Intervalos nubosos tendiendo a nuboso a partir de mediodía. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del norte moderado que aumentará a fuerte por la tarde, cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte de hasta 70 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Puerto del Rosario 16 - 22



Gran Canaria



Predominio de cielos nubosos en el norte, con probabilidad de lluvias débiles sobre todo durante la primera mitad del día. Poco nuboso en el resto con algunos intervalos matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas de zonas altas. Viento del nordeste moderado aumentando a fuerte en: zonas altas, litorales norte, este y oeste y en la vertiente sur y sureste. Además en todas esas zonas es probable que se produzcan rachas muy fuertes superiores a 70 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Las Palmas de Gran Canaria 17 - 21



Tenerife



Predominio de cielos nubosos en el norte y de poco nuboso en el resto. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte sobre todo a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado que aumentará a fuerte por la tarde. Son probables rachas localmente muy fuertes, de hasta 70 km/h, durante la segunda mitad del día en cumbres centrales y vertientes este y noroeste. Brisas en costa suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de Tenerife 17 - 21



La Gomera



Predominio de cielos nubosos en el norte con apertura de claros en horas centrales. Poco nuboso en el resto con algunos intervalos matinales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte sobre todo a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado que aumentará a fuerte durante la mañana. Son probables rachas muy fuertes, que pueden superar los 70 km/h, principalmente durante la segunda mitad del día en zonas altas y vertientes este y noroeste. Brisas en costa sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



San Sebastián de La Gomera 16 - 22



La Palma



Predominio de cielos nubosos en el norte y nordeste con apertura de claros en horas centrales. Poco nuboso en el resto con algunos intervalos matinales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el nordeste durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso. Viento del norte moderado que aumentará a nordeste fuerte al final. Son probables rachas localmente muy fuertes, de hasta 70 km/h, al final del día en cumbres y vertientes noroeste y sudeste. Brisas en costa suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):

Santa Cruz de La Palma 16 - 22



El Hierro



Predominio de cielos nubosos en el norte con apertura de claros en horas centrales. Poco nuboso en el resto con algunos intervalos matinales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado que aumentará a fuerte por la tarde. Son probables rachas muy fuertes, de hasta 70 km/h, durante la segunda mitad del día en zonas altas y vertientes este y oeste. Brisas en costa sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Valverde 11 - 16