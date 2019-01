El Hospital Insular cubrirá plazas de enfermeros de Salud Mental con profesionales que no cuentan con la especialidad

Profesionales de enfermería especializados en Pediatría pasarán a cubrir plazas del área de Salud Mental. En otras áreas ocurrirá lo mismo, serán ocupadas por enfermeros que no están especializados en esa materia. La adjudicación provisional de la convocatoria de movilidad interna de la plantilla del Complejo Universitario Insular Materno Infantil, a la que solo puede optar personal interino o fijo, no valora como requisito indispensable respetar la titulación en las especialidades en Enfermería reguladas por un examen estatal.

Los enfermeros especialistas en Salud Mental han elevado una queja a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia del Hospital para que se modifique la forma de adjudicar estas plazas. Nerea Facorro, una de las enfermeras de esta especialidad que trabaja en el hospital estima que al menos unas 12 plazas de las 22 que han salido serán ocupadas ahora por enfermeros que se han formado en Pediatría, lo que supone más de la mitad de las ofertadas.

En el escrito que estos profesionales han remitido aluden a que la resolución provisional de plazas, hecha pública el pasado 11 de enero, debería regirse por el decreto 73/2016, de 20 de junio, por el que se crean categorías y especialidades en el ámbito del Servicio Canario de Salud. En ese texto se reconocen las categorías de Salud Mental, Pediatría, Geriatría y Enfermería del Trabajo. Los profesionales que se preparan tienen que pasar por un examen estatal que otorga dicha especialización.

Nerea Facorro señala que son muchos años de esfuerzo, además de dinero que se invierte en la preparación de estos profesionales y, por ello, insiste en que en que, en la convocatoria, tener la titulación debería ser un requisito indispensable para ocupar las plazas que queden libres de su área. Considera que el proceso de movilidad interna entra en contradicción con la filosofía y principios en que se basa el decreto 73/2016 ya que “a pesar de que los puestos de especialistas no han sido creados, la Gerencia tiene la facultad de decidir qué plazas vacantes se incluyen dentro de la movilidad”, resalta la reclamación emitida.

Explica que, aunque todos sus compañeros son enfermeros, no es lo mismo haberse especializado en Pediatría que en Salud Mental, y que va a suponer un cambio muy drástico. En el escrito que han elevado, los profesionales también recuerdan que en el hospital hay una docencia en esta especialidad y que se están destinando recursos a contar con unos profesionales mejor formados, por lo que no comprende por qué no se reconoce la especialidad como requisito indispensable para ocupar los puestos de Salud Mental.

El sindicato ASACA considera que este problema lo debe solucionar más que la Gerencia del Hospital, la Consejería de Sanidad, ya creen que la única forma de que esto no vuelva a ocurrir es que se oferten plazas para enfermeros especialistas en las áreas reconocidas. Por ello, pide que se respete el decreto y se saquen plazas específicas.