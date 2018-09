El espíritu heroico de las mujeres, protagonista de los diseños de la segunda jornada de Gran Canaria Colección Bridal

Los diseños de las marcas Culito From Spain, Oswaldo Machín y Palmas rindieron un homenaje al espíritu heroico de las mujeres, sus luchas y sus logros en la segunda jornada de Gran Canaria Colección Bridal, tanto a aquellas que ya tienen un nombre propio en la historia como a muchas otras anónimas que se rebelan contra los cánones establecidos.



Las creaciones de la marca tinerfeña Culito From Spain fueron las primeras en desfilar este viernes en el Salón Dorado del Gabinete Literario, que para la ocasión ha lucido una pasarela también de color oro. La colección Mujeres que Cambiaron el Mundo estuvo conformada por una veintena de propuestas para hacer un guiño a las que consiguieron grandes logros en ámbitos muy diversos.



Los trajes se presentaron con el nombre de Marie Curie, Cleopatra, Teresa de Calcuta y Coco Chanel, además de Amelia Earhart, la primera que voló sobre el Atlántico, y Valentina Tereshkova, la primera que viajó al espacio.



Además, destacaron por sus tejidos frescos y coloridos con el color verde combinado con el fucsia, el amarillo y el azul, mientras que el blanco sirvió de fondo para faldas, camisas, vestidos y accesorios. Incluso los tules fueron el complemento ideal para las mangas.



Por su parte, el lanzaroteño Oswaldo Machín presentó Bohemian Dreams con vestidos de novia inspirados en una mujer urbana, soñadora y bohemia, con espíritu de lucha y que no sigue los cánones de moda marcados.



En sus diseños predominaron los brillos, los escotes redondos, barcos y en V, con transparencias en la espalda y las mangas para resaltar las curvas femeninas, además de tejidos vaporosos en faldas fruncidas y de corte evasé de color blanco roto y rosa empolvado.



El creador utilizó telas como el crep georgette, mezcladas con gasas lisas y plisados, además del calado que fue protagonista en todos los diseños junto a encajes y cristales.



Para los novios, Machín propuso trajes clásicos y chaqués con el azul como color principal y también en tonos tierra y grises, combinados con camisas en lino con algodón para dar un estilo más juvenil y fresco a los hombres.



Por último, Palmas también situó a la mujer en el centro de sus creaciones y fue el responsable de cerrar los desfiles con la colección Champagne Rose conformada por 26 diseños que además de vestidos de novia incluyó de cóctel tanto largos como cortos, y trajes de pantalón y chaqueta.



Este diseñador de Gran Canaria Moda Cálida hizo un recorrido por las creaciones más emblemáticas de su trayectoria con materiales y cortes que destacaron en sus inicios hace casi 30 años, pero adaptados a la actualidad. Así, incluyó cintas de raso y terciopelo o cristal de roca con tejidos de tules bordados, organzas de seda, mikados y brocados.



Inspirado en las botellas de champagne, de donde proviene el nombre, escogió colores como el verde cristal, el negro y el oro, además del rosa taittinger en sus propuestas, mientras que el blanco roto estuvo presente en sus vestidos nupciales.



Tanto el presidente insular, Antonio Morales, como la consejera de Moda Cálida, Minerva Alonso, elogiaron la calidad del trabajo de las firmas isleñas, que cada vez gozan de mayor aceptación por parte del público, para lo que la Institución insular ha hecho una fuerte apuesta para su promoción regional y fuera del archipiélago.



Moda infantil y de adultos, el broche final de la pasarela



El broche final de la pasarela Colección Bridal llega este sábado con la presentación de las propuestas infantiles para cortejos nupciales y comunión, además de las de novias y ceremonia de trece firmas.



El Corte Inglés será el primero en exhibir sus diseños infantiles a las 12 horas, seguidos por las propuestas también para niños y niñas de It Chil y MiMenina.



Por la tarde será el turno de los nuevos talentos de Gran Canaria Moda Cálida, Vidina Romero, Lleó, Aday Batista y Beltho Couture, además de las firmas de Isla Bonita Moda Waleska, GMbyJe, Pomeline y Diazar.



Dos diseñadores consolidados de Gran Canaria Moda Cálida clausurarán los desfiles de Gran Canaria Colección Bridal en el marco incomparable del Gabinete Literario. Lucas Balboa presentará primero He Was Beautiful y posteriormente Aurelia Gil mostrará Bridal Collection 2019 con la colaboración de la marca de hombres Roes.



Las dos firmas cerrarán así tres jornadas de uno de los eventos más destacados del programa del Cabildo junto al Moda Baño y Moda & Amigos, en este caso para dar a conocer las colecciones nupciales, de ceremonia y comunión del próximo año.



Esta edición descubre los últimos diseños de sello isleño en un ambiente rescatado de los antiguos pases privados de los atelieres europeos gracias al emblemático Salón Dorado del Gabinete Literario.