Los puntos limpios de Gran Canaria reabren con horario reducido y cita previa

Los ocho puntos limpios de Gran Canaria abrirán el próximo martes, 12 de mayo, con cita previa y horario reducido, para preservar la seguridad de los empleados y la población, así como para cumplir las restricciones de movilidad por la pandemia de la COVID-19.

El horario, como informa el Cabildo en un comunicado, será de martes a sábado de 8.00 a 15.30 horas, y la reserva de cita se realiza mediante formulario.



Una vez enviada la solicitud, el usuario recibirá una confirmación y un correo electrónico con la validación de su cita, que deberá llevar consigo para poder demostrar que ha salido de su domicilio por este motivo.



Los puntos limpios de los que dispone Gran Canaria están en El Sebadal, El Batán, Las Rubiesas, Vecindario, Maspalomas, Llanos Alegre, El Cardón y La Aldea.



En ellos se reciben los residuos domésticos que por su volumen o toxicidad no pueden ser depositados en los contenedores de la vía pública y, así, proceder a su valorización y reciclado.



Los residuos deben, por tanto, ser llevados separados y no superar las cantidades máximas admitidas, y se deberán respetar las indicaciones del personal, que recomienda el uso de guantes y mascarilla.



En el caso de residuos como el aceite vegetal para consumo alimentario y el aceite mineral y sintético para motores se pueden llevar hasta 10 litros, y 10 unidades de cualquier tipo de aerosol.



En cuanto a las baterías, el límite son dos unidades, y de barnices, pinturas, disolventes y sus envases, 25 kilos.



Los cartuchos de tinta de impresoras y tóneres, CD, DVD, casetes, cintas de vídeo y envases ligeros, así como envases de vidrio, metales, bombillas, pilas, baterías de móvil y otros elementos de producción doméstica se pueden depositar 25 kilo y otros tantos de papel y cartón.



Aparte, se pueden llevar cinco sacos de escombros de obras en domicilios, 150 kilos en total, más 60 kilos de madera de embalajes y carpintería, 10 unidades de radiografías y un máximo de 60 kilos de muebles no metálicos.



En cuanto a Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se pueden depositar dos unidades de gran tamaño como lavadoras o frigoríficos, dos somieres, dos colchones y dos neumáticos.



En estos espacios no están permitidos los medicamentos, que se deben depositar en el Punto SIGRE de las farmacias, los vehículos fuera de uso, que se deben llevar a un Centro Autorizado, y los envases de productos fitosanitarios se entregan en los centros de recogida habilitados o en cooperativas.



Los animales muertos, materiales explosivos, residuos infecciosos, recipientes con un volumen superior a 30 litros que hayan contenido residuos peligrosos, así como residuos sin identificar y amianto, tampoco están admitidos, especifica la nota.