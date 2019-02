El 82% de los residuos en Canarias se convierte en vertidos y solo el 18% se recicla

El 82% de los residuos producidos en Canarias se convierten en vertido y solo el 18% pasa por procesos de reciclaje, según ha informado este martes la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que ha dicho que en 2035 esa cifra deberá pasar del 18 al 65%.



En declaraciones a los medios antes de la presentación del nuevo Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan), Barreto ha expresado que lo fundamental es que el documento plantea una gestión eficiente de los residuos en un territorio fragmentado en el que se tiene que ocupar el menor espacio posible a la hora de tratar los desechos.



Para la consejera, es "relevante" plantear una gestión eficiente en la que el residuo se convierta en un elemento generador de riqueza y que entre todas las islas se consiga que lo que llegue al vertedero, "que debe ser lo mínimo", sea a través de una gestión "eficiente".



"Queremos que cada una de las islas se adapten. Habrá que plantearse que en algunas islas los residuos no se deben llevar a un complejo o vertedero sino que se deben trasladar a otras", ha dicho Barreto, que ha agregado que dentro del nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias hay líneas para bonificar el transporte de residuos en Canarias porque "no se puede entender" que algunas islas pequeñas tengan que gestionar grandes cantidades de residuos.



Barreto ha manifestado que "no vale de nada", con los planes anteriores "desfasados", tener buenas infraestructura de gestión de residuos modernas y adaptadas "si la otra parte de la tarea no está hecha", es decir, el cumplimiento de los plazos que plantea Europa.



Ha añadido que el plan permitirá no solo reducir los residuos sino evitar que se produzcan en origen, algo que a su juicio se complementará con la ley canaria de lucha contra el cambio climático, aún sin aprobar, y con la estrategia contra el plástico de un solo uso, que al igual que el plan de residuos tampoco está en marcha porque se encuentra en la fase previas a su aprobación como norma.



Asimismo, durante el acto de presentación del Pircan, la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, ha expresado que el documento ha nacido del consenso con empresas, asociaciones y colectivos ya que es la "suma de muchas voluntades" para constituir un nuevo marco en el que se desarrollarán todas las políticas de residuos en Canarias.



"El mundo ha decidido que debemos avanzar hacia la economía circular y esto solo es posible cumpliendo los objetivos fijados por la Unión Europea y detectar las oportunidades que este cambio genera para el sector empresarial", ha indicado Pérez.



La principal novedad, ha dicho, es que por primera vez Canarias dispondrá de un programa de prevención de residuos para aligerar el impacto ambiental y, por otro lado, que han tenido en cuenta los "problemas" de las islas no capitalinas porque éstas, según ha dicho, asumen "sobrecostes" en la gestión de sus residuos.



Los redactores del plan han aseverado que la gestión de residuos tiene una tremenda influencia a nivel económico, ambiental y es "clave" en el desarrollo socioeconómico de la región porque lleva una carga normativa, administrativa y tecnológica que la convierte en un elemento clave de las políticas públicas.



Pertenecer a la UE, han insistido, obliga a cumplir los objetivos "más duros" en cuanto a gestión de residuos y eso en una región ultraperiférica "sin continuidad territorial" lejos de ser un problema debe plantearse como una forma de demostrar la "madurez" de Canarias como sociedad y las posibilidades de innovar para la empresa privada.