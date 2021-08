Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria no logran salir de la lista de ciudades con mayor incidencia de España pese a la caída los contagios

La quinta ola de la pandemia ya está perdiendo fuerza en toda España. Sin embargo, parece que las ciudades capitalinas de Canarias lo están haciendo a un ritmo un poco más pausado que otros grandes municipios nacionales, lo que ha provocado que tanto Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas de Gran Canaria se encuentren entre las diez ciudades del país con mayores tasas de incidencia de COVID-19. Si bien la localidad tinerfeña registra un descenso con respecto a los datos de hace dos semanas, la capital grancanaria se muestra algo más reticente a bajar, según los datos recogidos por elDiario.es para elaborar su análisis semanal.

Santa Cruz de Tenerife sigue liderando una semana más el ranking de ciudades canarias con más contagios, con una incidencia acumulada (IA) a 14 días de 943 casos/100.000 habitantes, por lo que se mantiene en situación de riesgo muy alto. No obstante, hay que destacar que registra una ligera tendencia a la baja, ya que ese mismo indicador epidemiológico hace dos semanas rondaba algo más de los 1.000 casos/100.000 hab., algo de lo que no puede presumir la otra gran ciudad capitalina del Archipiélago. A pesar de que registra una IA a dos semanas menor que el municipio de Tenerife, (892 casos/100.000 hab.), Las Palmas de Gran Canaria todavía no logra bajar el número de contagios, pues hace apenas 14 días este parámetro anotaba una cifra menor, una IA de 788 casos.

Del mismo modo, es preciso señalar que, en términos insulares, las curvas de Tenerife y Gran Canaria cada día están más cerca de solaparse. Es decir, la primera, la isla que se ha visto más afectada por este último repunte de la pandemia, se está recuperando de una manera más rápida.

Volviendo a los datos locales, las capitales canarias no son las únicas del Archipiélago que aparecen en la lista de ciudades con mayores tasas de contagios. Otros cuatro municipios tinerfeños no han logrado escaparse de la lista. La buena noticia es que todas muestran una tendencia a la baja si se comparan sus datos actuales con los de hace unos días.

Mientras que Granadilla de Abona mostraba hace dos semanas una IA a 14 de 878 casos/100.000 hab., esta semana ese número ha bajado a 730, registrando una favorable caída del 17%. San Cristóbal de La Laguna y Arona no han experimentado una bajada notable, pero sus datos se mantienen y no empeoran, con una IA a 14 días de 588 y 551 casos/100.000 hab., respectivamente. La gran ciudad canaria que cierra el ranking es Adeje, tiene el mismo porcentaje de caída que Granadilla de Abona y sitúa su incidencia en 540 casos.

Vacunación

Habrá que esperar unas semanas más para que esta recuperación llegue a los hospitales. Gracias a la vacunación, esta nueva ola no ha sido tan letal, un escenario que podría haber llegado a ser "apocalíptico", como han asegurado los sanitarios del Hospital Insular de Gran Canaria, si no se llega a tener el fármaco contra el virus.

Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el 65,36% de la población diana del Archipiélago (aquella de más de 12 años, que asciende a 1.960.774 personas) ya se encuentra con la pauta completa de vacunación y el 79,28% de esta población tiene ya al menos una dosis de alguna de las vacunas autorizadas contra la COVID-19 en España.

Además, esta semana continúa el sistema de vacunación sin cita previa para personas que tengan 12 años o más en varios puntos habilitados en todas las islas, a los que también podrán acudir aquellas personas de entre 60 y 69 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19. Precisamente, este grupo etario registra un cierto retraso en comparación con el resto de edades a la hora de recibir su dosis.

Uno de los motivos es que los residentes de estas edades fueron inicialmente vacunados con AstraZeneca, que es una vacuna que necesita que transcurran diez semanas para la inoculación de la segunda dosis, a diferencia de Pfizer (21 días entre dosis) y Moderna (28 días). Además, debido al revuelo que hubo con esta vacuna, muchos se negaron a inocularse la dosis que les correspondía.