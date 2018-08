La Oliva aborda el control del tránsito de embarcaciones en la Isla de Lobos

El Ayuntamiento de La Oliva ha iniciado un dispositivo de control y vigilancia en la zona de baño aledaña al espigón de las Casas del Puertito de Lobos, en el litoral del parque natural, con el objetivo de garantizar la seguridad ante el incremento de tránsito de embarcaciones comerciales que viene experimentando esta zona en los últimos tiempos.

Agentes de la Policía Local de La Oliva serán los encargados de realizar las necesarias labores de vigilancia en esta zona de la Isla de Lobos, actuando para prevenir situaciones de peligrosidad entre los bañistas y las embarcaciones que acceden al puertito, informando a los patrones de la normativa vigente, y levantando actas de denuncia en caso de detectar infracciones, las cuales serán remitidas al Servicio Periférico de Costas, como órgano también competente.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, valoró que "uno de los mayores encantos de visitar la isla de lobos es disfrutar del baño en la zona del Puertito, pero desde un tiempo para acá la tranquilidad de este espacio se ha visto perturbada por el continuo ir y venir de embarcaciones, especialmente comerciales, que hacen uso de este espacio de manera inadecuada. No es de recibo que se esté produciendo esta situación de inseguridad en una zona de baño, cuando el Islote de Lobos cuenta con un puerto específico para el atraque de embarcaciones".

No obstante, matizó, "esta decisión no se adopta en base a lo que nos gusta o no nos gusta, sino siendo el ayuntamiento la institución responsable de garantizar las seguridad en materia de Playas". El alcalde incidió en que "no se trata de una decisión arbitraria", sino que está basada en los correspondientes informes jurídicos y de seguridad.

Además de aplicar sus propias competencias en materia de Vigilancia y Seguridad en las Playas, el Ayuntamiento de La Oliva basa la activación de este dispositivo atendiendo al Reglamento General de Costas, que en su artículo 64.3 regula el embarque y desembarque de embarcaciones destinadas a excursiones turísticas costeras fuera de la zona de servicio de los puertos.

De esta manera, "el dispositivo de control de acceso no afecta a las embarcaciones pesqueras y de recreo que tradicionalmente han venido haciendo uso del refugio de lobos", detalló el concejal de Playas, Genaro Saavedra.

El concejal de las áreas de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, Oliver González, señaló que "nuestro cuerpo de Policía Local ha iniciado las tareas de vigilancia contando con el apoyo del servicio marítimo de la Guardia Civil", y valoró que "la Isla de Lobos viene experimentando últimamente una carga considerable, y por lo tanto debemos colaborar entre todas las administraciones por velar por el disfrute de este espacio, siempre desde una perspectiva de la conservación".

El Ayuntamiento de La Oliva ha elaborado también un proyecto de balizamiento en la zona, que se encuentra a la espera de su revisión por la Demarcación de Costas de Canarias.