La seguridad sanitaria de cliente y destino turístico, clave para reabrir hoteles y apartamentos en Canarias

“Prudencia y no correr”. Con estas palabras las patronales turísticas canarias trasladaron a la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, que la reapertura de hoteles y apartamentos no se puede llevar a cabo hasta que no se den suficientes garantías de seguridad sanitaria por parte del cliente y el destino porque, de lo contrario, se podría volver a poner en peligro frente a la COVID-19.



Todas las partes estuvieron de acuerdo en este punto durante una reunión celebrada por videoconferencia entre Castilla, Susana Pérez, de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolán); Jorge Marichal, de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel); Antonio Hormiga, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer) y José María Mañaricúa, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT).

Por su parte, Castilla expuso al sector que ya el Gobierno regional trabaja en el rediseño de procesos de toda la cadena de valor de la actividad turística: “Los equipos de trabajo que permitirán crear los protocolos para cada servicio, minimizando cualquier riesgo con el fin de transmitir seguridad sanitaria, ya se están configurando y esperamos poder desarrollar este trabajo en el mes de mayo para a partir de junio próximo empezar a implantar la estrategia”.

Reunión por videoconferencia entre la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y representantes del sector turístico

También ha advertido sobre la “absoluta necesidad de la trazabilidad del cliente de forma que se garanticen que pruebas y test en destino y en origen. Y una vez esto esté garantizado se podrá reabrir abrir, porque ya sestarán implementado los nuevos procesos de seguridad en toda nuestra cadena de valor” .

En un comunicado, el Gobierno de Canarias explica que esta iniciativa se llevará a cabo junto al sector empresarial y la participación de profesionales de cada uno de los servicios prestados a los turistas, desde su llegada al aeropuerto, incluyendo el transporte (taxis y guaguas), la recepción e identificación, el estado de las habitaciones o los procesos de limpieza de las mismas, el control de alimentación y bebidas, la medidas de distanciamiento social, el uso de hamacas, el ocio nocturno o el alquiler de coches.

Coordinación total

Los representantes empresariales insistieron en la necesidad de mantener una coordinación total entre turoperadores, aerolíneas y la administración para garantizar la seguridad, “uno de los principales valores que ha caracterizado hasta el momento el destino Islas Canarias”.

Además, solicitaron la intermediación del Gobierno de Canarias frente a los turoperadores para agilizar los pagos pendientes desde el inicio del año con los empresarios canarios, ya que se está restando liquidez las empresas, así como trasladar a las corporaciones locales la necesidad de agilizar los permisos para acometer obras de rehabilitación y mejora aprovechando el cierre turístico de estos meses.

En la nota la Consejería regional de Turismo resalta que para conocer los planes del sector tras el periodo del confinamiento, ha realizado una encuesta a través del Observatorio Turístico de Canarias con los establecimientos alojativos y, hasta ahora, los 239 establecimientos hoteleros y extrahoteleros que han contestado apuestan por no reabrir en los meses inmediatos al desconfinamiento.

En concreto, los datos recabados por el Observatorio Turístico muestran que tan solo un 26% de los alojamientos tendrían intención de abrir y un 74% no la haría, siendo mayoritaria la respuesta de que no sabe la fecha, pero no será antes de tres meses.