El sindicato ANPE reprocha que el que proyecto de presupuestos no incluya "la subida de los sexenios"

El sindicato Asociación Nacional del Profesorado Estatal (ANPE) de Canarias ha denunciado este miércoles que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 no incluye la subida de los sexenios prevista para el próximo año.



En un comunicado, indica que esa subida firmada con el gobierno regional en 2017 afecta a unos 15.000 docentes de las islas, y exige que se rectifique en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.



"Durante décadas fuimos los únicos docentes de todo el país que no podíamos acceder a este complemento de formación. Nos costó muchísimo que nos reconocieran este derecho y, apenas dos años después, ya empiezan los incumplimientos", se señala en el comunicado.



Explica el sindicato que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 incluyó por primera vez el concepto retributivo de sexenios, un complemento por formación permanente para los funcionarios docentes no universitarios del sistema público.



La inclusión de ese complemento fue fruto de un acuerdo entre todos los sindicatos del sector y el Gobierno canario y se firmó en septiembre de 2017, para empezar a tener efecto en 2018.



El acuerdo incluyó una planificación plurianual, de manera que el importe de los sexenios se fuera incrementando progresivamente hasta 2022 y la Administración canaria no tuviera que abonar "de golpe" esa actualización salarial.



El acuerdo recogía una tabla con los importes que debían recibir los docentes por cada sexenio en los 5 años siguientes, período fijado para su implantación total.



Es decir, indica ANPE, se empezaba cobrando un porcentaje de cada sexenio acreditado (100 horas de formación por cada sexenio) en cada salario y esta proporción iba subiendo cada año hasta llegar a percibir el 100% del sexenio.



Es decir, en función de la formación realizada y demostrada (con cursos certificados), cada docente cobraría más o menos, pero, indica el sindicato, las cuentas presentadas por el Ejecutivo canario "han obviado la hoja de ruta prevista y no contemplan el incremento del tercer año para los sexenios".



ANPE dice que los docentes que tengan un sexenio ya perciben la totalidad, pero los que cuenten con 2 o más no continuarán este curso la progresión pactada, y, según los cálculos del sindicato, en las islas hay alrededor de 15.000 docentes que cumplen con esos requisitos y se verán afectados.



Así, comenta el sindicato, los docentes que tengan dos sexenios recibirán 32 euros menos al mes, los que tengan tres, 104 menos y los que tengan 4 o 5, casi 130 euros menos por cada uno, siempre en 14 pagas. "En total, los sexenios supondrían una pérdida de 21 millones este año para los docentes canarios", apunta.