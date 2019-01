El sindicato USO denuncia que Ryanair "amenaza" a la plantilla con el cierre de sus bases canarias antes de las nuevas huelgas

Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado que Ryanair ha "amenazado" a la plantilla antes de las nuevas huelgas con el cierre de las bases de Canarias -una en Tenerife y otra en Gran Canaria- "si los trabajadores no llegan a un acuerdo antes del 18 de enero".

La organización sindical ha apuntado al director de RRHH y Operaciones de Ryanair, Darrell Hugues, y a la responsable de RRHH en las negociaciones, Lisa McCormick, como los responsables de esta amenaza a los tripulantes de cabina del aeropuerto de Tenerife Sur.

El responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias, comentó que esta reunión se produjo al mismo tiempo que otros representantes de la compañía se encontraban con los representantes de USO y SITCPLA en Barajas para tratar de establecer los servicios mínimos de las huelgas de enero.

"Lo que demuestra una doble mala fe de la compañía -dijo el sindicalista-. Primero, porque no tenían ninguna disposición a negociar y pidieron operar absolutamente todos los vuelos, algo que ya no nos sorprende. Y después, porque mientras que segundas filas de la compañía estaban en Madrid, enviaron a primeros espadas, como el director de RRHH y Operaciones, a amedrentar a los trabajadores y tratar de reventar la huelga por sus métodos: en julio fue un interrogatorio individual sobre quién iba a hacer huelga o no, ahora estas amenazas".

Además, hizo especial hincapié en que USO pide que el Ministerio de Trabajo "obligue a Ryanair a cumplir la ley y que no pueda amenazar a los trabajadores imponiéndoles plazos para firmar cualquier tipo de acuerdo".

Por último, Iglesias lamentó que solo el Gobierno canario haya mostrado "abiertamente" su apoyo a los trabajadores. "Y esperamos que plantee una reacción contundente si la fanfarronada de Ryanair de dejar las Islas sigue adelante", aseveró.

"No dudamos de que muchas compañías ocuparían con gusto su lugar. España supone casi el 25% del volumen de negocio de Ryanair, y Canarias es rentable durante todo el año, con bases reforzadas en la temporada baja de las demás", concluyó el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.