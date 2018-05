El sindicato Co.bas denuncia que cientos de viviendas del Gobierno se quedan sin adjudicar por la falta de personal

El sindicato Co.bas ha denunciado este lunes la falta de personal y de recursos que sufre el Instituto Canario de Vivienda. Una situación que asegura que está provocando que "cientos de viviendas se queden sin adjudicar".

Tras reunirse con personal de este organismo, el sindicato ha constatado que actualmente solo cuenta con un abogado, frente a los cuatro con los que disponía hace unos años. Por ello, son los auxiliares administrativos quienes "están haciendo las resoluciones, a veces sin supervisión, lo cual es muy grave", destaca la asociación sindical.

Co.bas asegura que la plantilla ha disminuido un 60% en los últimos cuatro años, mientras que el volumen de trabajo ha ido creciendo. Por ello, insiste en que "hay una cantidad de viviendas vacías brutal que no se pueden adjudicar porque no se pueden recuperar, no hay personal".

Además, el sindicato explica que las bajas de personal no se están cubriendo, lo que dificulta aún más la situación laboral de estos trabajadores.

Otra de las consecuencias de esta situación es la acumulación de quejas ciudadanas ante el Diputado del Común, "porque los trámites no salen y la gente no conoce la realidad, pero en esta situación la calidad del trabajo no puede ser buena y los errores los paga el ciudadano", explicó uno de los empleados a Co.bas.

La acumulación de trabajo también ha supuesto que se den casos de crisis de ansiedad o subidas de tensión entre la plantilla. Desde el sindicato insisten en que las ayudas que se tramitan desde este instituto son "de una especial urgencia y necesidad social, de vital importancia para la estabilidad de una familia".

Por ello, aclara que no se puede permitir que la falta de recursos de personal y de infraestructuras demoren o impidan la recepción de ayudas a la Vivienda de los demandantes.