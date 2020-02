Un sindicato convoca una huelga entre los vigilantes del aeropuerto de Gran Canaria en las semanas de carnaval

La organización Alternativa Sindical ha convocado una huelga entre los vigilantes de la compañía Ilunion que trabajan en los filtros de seguridad del aeropuerto de Gran Canaria desde el día 25 de febrero hasta el 15 de marzo, periodo que incluye dos de las semanas grandes del carnaval.



En un comunicado, este sindicato asegura que "más del 50 por ciento" de los vigilantes que trabajan para esa sociedad del grupo ONCE en el aeropuerto de Gran Canaria ha demandado a la empresa "por reclamaciones salariales y laborales de distinta naturaleza".



"Ese aspecto, sumado a otros motivos, ha desencadenado en el inicio de esta huelga de la que se desconoce su desenlace y que, por el momento, Ilunion no ha intentado parar, porque no quiere negociar una salida", sostiene esta organización.



Los convocantes de la huelga denuncian que "no se respetan los descansos semanales" de la plantilla, situación que "no solo repercute en el cansancio físico de los vigilantes, y todo lo que eso conlleva, sino que también está afectando seriamente a su conciliación familiar".



"Esta falta de descanso, en parte, quedaría saldada si ese trabajo fuera compensado en el salario, pero esto no está ocurriendo. La realidad es que Ilunion está incumpliendo el incremento salarial sobre la hora extraordinaria", añade Alternativa Sindical.



Este sindicato sostiene que Ilunion no paga las horas extras hechas cuando correspondía el turno de descanso semanal conforme a lo que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni retribuye de forma correcta el complemento por turnos rotatorios.



"Esta huelga se une a la ya comenzada en Barajas y en Renfe Asturias y Cantabria contra la misma empresa. Se exige a las Administraciones públicas que cesen en la contratación de empresas de bajo coste", agregan los convocantes de esta protesta laboral.