Los sindicatos USO y SITCPLA convocan 10 días de huelga en septiembre en Ryanair

Los sindicatos SICTPLA y USO han registrado en la mañana de este miércoles, 14 de agosto, el preaviso de huelga en las 13 bases en las que Ryanair opera en España para diez días del próximo mes de septiembre.

Será el 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 28 del citado mes. El motivo de dicha huelga es “impedir el cierre de las bases de Gran Canaria, Tenerife Sur y Girona, si en este último caso se confirmase lo anunciado como intención, así como los despidos que de ese cierre se derivase en el personal directamente contratado por Ryanair y el que aún está ilegalmente en las agencias satélite”, explica Manuel Lodeiro, portavoz de SITCPLA.

En los próximos días “recibiremos la citación del SIMA para la mediación y, de no haber acuerdo, la huelga se convocará de manera formal. Dudamos mucho de la predisposición de Ryanair a llegar a un acuerdo, e incluso a presentarse con talante negociador".

Según Jairo Gonzalo, secretario de Organización de USO-Ryanair, la compañía ha tenido "más de un año de reuniones en organismos oficiales españoles con actitud de burla hacia los mismos", por lo que no albergan "la más mínima esperanza de entendimiento”.

“La huelga está convocada por una amenaza contundente, expresada no solo en la mesa, sino personalmente en las bases de Gran Canaria y Tenerife", explica Gonzalo. Sin embargo, considera que los problemas generales con esta empresa no obedecen a este hecho aislado, sino a "un proceso reiterado de incumplimientos que nos ha abocado a la decisión más drástica que puede tomar una plantilla en defensa de sus puestos de trabajo”. Ahora, ha dicho, "esperamos que Fomento no vuelva a anular nuestra capacidad de huelga y no nos decrete, como el año pasado, unos servicios mínimos tan abusivos que ni siquiera permitían los paros”, concluye Gonzalo.