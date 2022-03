Los sindicatos afean que Escrivá achaque la falta de plantilla en la Seguridad Social a las políticas del PP: “En Canarias no se cubren plazas existentes”

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) y UGT han agradecido este jueves "la honestidad" del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al reconocer la falta de personal de la administración en Canarias. Sin embargo, reprochan al ministro que achaque este déficit de plantilla a las políticas del PP que impiden reponer las plazas. En este sentido, señalan que la realidad es que el problema no es crear nuevos puestos de trabajo, sino “cumplir con lo establecido en la relación de puestos de trabajo aprobada y en vigor”.

Personal de la Seguridad Social y sindicatos reclaman soluciones para ofrecer una atención digna: “No al desmantelamiento”

Saber más

Los sindicatos entienden que es ya un avance que el ministro reconozca que en Canarias falta la cuarta parte de los trabajadores en las oficinas de la Seguridad Social, algo que consideran que ha sido posible gracias a la movilización de los trabajadores y la ciudadanía, particularmente tras la concentración ante la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife el pasado día 4 de marzo.

Sin embargo, en su comparecencia parlamentaria de este miércoles 9 de marzo, Escrivá argumentó que las carencias de personal se deben a que las políticas puestas en marcha bajo el mandato de Mariano Rajoy han impedido cubrir las plazas y reprochó a la diputada de CC, Ana Oramas, que con sus votos a esos presupuestos de Rajoy se congelaran las plazas.

“Esto no es cierto”, afirman los sindicatos, que añaden que, aunque esas políticas han impedido incrementar las plantillas, "no lo es menos que tras dos años de mandato, el actual gobierno de Pedro Sánchez apenas ha modificado esa legislación". No obstante, añaden que "ni siquiera esto justifica la falta de personal en Canarias, pues lo que sucede en Canarias es que no se cubren plazas ya existentes, algo que no requiere ningún cambio normativo", recuerdan en un comunicado.

Este problema, dicen los sindicatos, “se solucionaría hoy mismo con una simple decisión del ministro”.

Los sindicatos recuerdan que el incremento de prestaciones y las gestiones propias de la Seguridad Social han hecho de la falta de personal un problema de gestión que viene a acumularse a los ya existentes. El Ingreso Mínimo Vital y la Ayuda a la Infancia son prestaciones esenciales, pero en Canarias no se han podido gestionar adecuadamente debido a la falta de personal y a la brecha digital que ha impedido atender a la ciudadanía en la forma que esta merece.

Ante la insuficiencia de la respuesta del ministro, FSC-CCOO y UGT anuncian que seguirán realizando movilizaciones encaminadas a la mejora de este servicio público esencial para la ciudadanía, y esperan seguir haciéndolo con el mismo apoyo que la ciudadanía ha mostrado ante esta reivindicación.