Los sindicatos educativos de Canarias amenazan con una huelga general si no cobran los sexenios

Todos los sindicatos con representación en la enseñanza pública no universitaria de Canarias han amenazado este miércoles con convocar una huelga general si no cobran los sexenios, previstos en el acuerdo firmado con el Gobierno de Canarias en 2017.



Los portavoces de los sindicatos Anpe Canarias, CCOO, CSIF, Insucan, STEC-IC, UGT y USPS-Sepca han pedido en rueda de prensa a los grupos parlamentarios que enmienden los presupuestos e incluyan las partidas comprometidas para 2020.



De lo contrario, alrededor de 15.000 docentes de todo el archipiélago se pueden ver afectados y dejarán de percibir entre 30 y 130 euros, en función del número de sexenios, ha informado el presidente autonómico de Anpe Canarias, Pedro Crespo.



Por ello, ha anunciado que si la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 no incluye el incremento previsto de los sexenios para el personal docente no universitario convocarán una huelga general.



Mientras tanto, han anunciado la convocatoria de concentraciones en todas las islas el 28 de noviembre, ha precisado Crespo, quien ha solicitado una reunión al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra.



Según han recordado los representantes sindicales, el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, firmado el 1 septiembre de 2017, recoge el reconocimiento y abono de los sexenios, que implica una formación acreditada de 100 horas.



Este acuerdo estableció que el abono de los sexenios sería gradual entre 2018 y 2022, es decir, que cada año se abonaría un porcentaje de cada sexenio acreditado por los docentes, de manera que en cinco años los profesores percibieran la totalidad del complemento.



Sin embargo, el portavoz del sindicato STEC-IC, Gerardo Rodríguez, ha criticado que el Gobierno no haya cumplido y que los docentes canarios sean los únicos que no cobran este complemento, lo que los deja en una situación de "inseguridad jurídica".



En la misma línea, José Ramón Barroso, de CCOO, ha detallado que el Gobierno debe incluir en sus presupuestos una cantidad "irrisoria" para los sexenios, a los que ha dicho que tendría que destinar 22 millones de euros, lo que representa el 0,24% de las cuentas del Ejecutivo.



"El Gobierno todavía tiene posibilidades de rectificar hasta que se aprueben los presupuestos", ha manifestado, al mismo tiempo que ha reclamado que se dignifiquen los docentes y la educación en Canarias.



También Manuel Navarro, de UGT, ha lamentado el "trato vejatorio" que el Gobierno da al profesorado, que son "el patito feo" de los funcionarios de las islas.



Navarro ha insistido en que hay unidad sindical y que están dispuestos a convocar una huelga general si el Gobierno no rectifica y recoge en los presupuestos para 2020 su voluntad de cumplir el acuerdo con los sindicatos sobre los sexenios.



Asimismo, desde Insucan han reprochado al Gobierno que la educación no sea una prioridad al no reconocer la implantación gradual de los sexenios, y por ello han exigido que rectifique.



Para los sindicatos, el intento de congelar el cobro de los sexenios no es nuevo, ya que el Ejecutivo central planteó el año pasado objeciones al abano de los sexenios por entender que estos complementos como una subida de sueldo contraria a la ley.



No obstante, han agregado, el Gobierno de Canarias siempre defendió que estos complementos no suponían un incremento de los salarios, pues los sexenios solo los cobran los docentes que acreditan cien horas de formación en seis años.



Por este motivo, el proyecto de ley de presupuestos remitido al Parlamento de Canarias ha supuesto "una desagradable" noticia para los sindicatos.