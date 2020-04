Recogida de documentos a domicilio, la alternativa para los solicitantes de ayudas al alquiler sin acceso a Internet en la capital grancanaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha habilitado citas para entregar documentación de solicitud de ayudas de alquiler a quienes no tengan acceso telemático, que recogerán a domicilio agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil. El área de Vivienda estima que serán unas 150 ayudas las que se podrán resolver mediante este dispositivo.



El objetivo de esta alternativa, explica en un comunicado el concejal Javier Doreste, es que los ciudadanos que hayan solicitado una ayuda para al alquiler de una vivienda y no tengan acceso a ninguna vía telemática para entregar la documentación requerida, puedan hacerlo durante el confinamiento por coronavirus.



Esta opción se abre tras detectar que una parte de las solicitudes recibidas corresponden a personas de avanzada edad que no tienen acceso a ninguna vía telemática y la atención presencial está cesada tras decretarse el estado de alarma.



La prioridad es agilizar lo máximo posible la gestión de estas prestaciones para que las familias puedan hacer frente al pago de las rentas de sus hogares. De esta manera, los servicios del Área de Urbanismo y Vivienda se ponen en contacto con los ciudadanos que no hayan presentado la documentación requerida y se concierta una cita para su recogida en casa.



Tras la declaración del estado de alarma, la gestión de las solicitudes se ha trasladado a la vía telemática, tras cesar la atención presencial en las oficinas municipales, y esta vía ha permitido que el Consistorio resuelva en lo que va de año 137 ayudas.