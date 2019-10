86.000 solicitudes de libros gratuitos están en fase de revisión por errores en el aplicativo, que entró en vigor sin pasar un periodo de prueba

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes está revisando 86.000 solicitudes de libros gratuitos para determinar cuáles de ellas tienen derecho a recibir esta ayuda en función del nivel de renta de los solicitantes, pues ha habido errores en el aplicativo de gestión. En un comunicado la Consejería indica que espera que en la tercera semana de octubre todo el alumnado con derecho a libros de texto gratuitos ya disponga de ellos.



Además, en su reunión de este jueves, el Consejo de Gobierno confirmó que, para cubrir tales gastos, el de libros y material escolares, el Estado ha transferido a la Comunidad Autónoma de Canarias 3,8 millones de euros, con lo que se destinará a atender ese servicio público un total de 7,3 millones este año, incluida la partida de fondos propios.



El retraso en la gestión de esta ayuda a las familias se debe a la decisión de cambiar el aplicativo de gestión de los centros educativos a finales del curso pasado, que entró en funcionamiento sin pasar un periodo previo de prueba. Esto ocasionó que, cuando en el mes de julio los equipos directivos de los centros educativos trataron de descargar las listas de adjudicados, el aplicativo no se lo permitió por errores diversos que tenía el sistema. El 96% de las incidencias que se habían producido en la primera quincena de septiembre se debieron a problemas de conectividad con el aplicativo.



Otro de los problemas que se detectaron en septiembre es que la empresa que desarrolla el aplicativo no cargó los ingresos en el sistema y, al hacer una primera revisión, se contabilizaron 9.000 familias de las que no se tenían datos.



Tras una nueva revisión se detectó que, de ellas, 4.000 no reunían los requisitos para acceder a libros de texto gratuitos. Con estos antecedentes, la Dirección General de Centros tomó la decisión de realizar una comprobación de todas las solicitudes presentadas para determinar a cuáles de ellas les corresponde recibir esta ayuda pública.