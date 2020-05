Más de 70 días “tirados” en Marruecos: la odisea de cientos de canarios para regresar a casa durante la pandemia

Mohamed Aadi se fue de vacaciones a su ciudad natal de Agadir, al sur de Marruecos, antes de que en España se declara el estado de alarma. Han pasado más de 70 días desde entonces y no ha podido regresar a Canarias, donde tiene su trabajo, su residencia y su vida desde hace muchos años. Como él se encuentran cientos de personas, atrapadas en el Aaiún, Sidi Ifni, Dajla, Tan-tan, Tarfaya… Juntas han decidido unir fuerzas para reclamar una solución a las autoridades. “No nos sentimos valorados siendo españoles y canarios, somos gente que aporta a la sociedad canaria, trabajamos día y noche para contribuir al Estado. Nos han dejado tirados”, implora. Reconoce que llevan más de dos meses sufriendo día tras día con esta situación sin obtener ni una sola respuesta y ya no saben a dónde dirigirse.

Cuando Mohamed emprendió la lucha por volver a las Islas se dio cuenta de que no estaba solo, por lo que decidió crear un grupo en las redes sociales de ‘Afectados por el cierre de las fronteras para los residentes en Canarias’. A través de él es consciente de la gran cantidad de compatriotas que están buscando información de “forma ansiosa”. Relata que existen muchísimos casos: gente de edad avanzada, con enfermedades crónicas, con citas médicas, mujeres embarazadas a punto de dar a luz y muchos jóvenes. “Yo me siento un afortunado”, asegura, aunque reconoce que en Marruecos no tiene “nada” y lleva más de 70 días viviendo de la ayuda de sus vecinos porque su dinero está en los bancos de España. “Es todo muy complicado”, resume.

Campaña de cientos de canarios para volver de Marruecos a Canarias.

En estos momentos la única vía que tienen para llegar a Canarias sería a través de la Península, lo cual se traduce en que un viaje de aproximadamente 1 hora y 40 minutos de trayecto pasaría a ser de hasta dos días. Se han programado varias salidas de barco desde Tánger a Málaga, pero para las personas que viven en el sur del país es muy “difícil”.

Tendrían que desplazarse hasta el norte de Marruecos en un recorrido de más de 1.300 kilómetros, muchos de ellos no tienen coche y los medios de transporte son escasos. Además, no se puede viajar entre ciudades si no tienen una justificación médica o una situación urgente demostrable. “Aquí está todo cerrado”, insiste. En caso de llegar a Tánger, el ferry saldría de la ciudad marroquí a las 18.00 horas y llega al Puerto de Málaga a las 20.00 horas. Desde allí tendrían que coger un tren hacia Madrid a las 08.00 de la mañana del día siguiente ya que el último sale a las 16.00 horas. “Tendría que pasar una noche allí con la situación que está viviendo el país ahora mismo”, dice. Una vez en Madrid, un avión de casi tres horas a Gran Canaria. “Es una paliza”, condena. “Esa solución está muy bien para la gente del norte de Marruecos, que tienen coche o para quienes viven en la Península, pero para nosotros no. Estamos obligados a quedarnos aquí”.

Campaña de cientos de canarios para volver de Marruecos a Canarias.

Cree que la solución que ha encontrado el Gobierno de España para las personas repatriadas no les beneficia en “nada”. “Nosotros vivimos en Canarias, siempre venimos y regresamos en avión con la compañía Binter Canarias y ahora nos han dejado tirados”, relata. Mohamed asegura que es “muchísima gente” la afectada por esta situación y están dispuestos a hacer “lo que haga falta” para que el viaje de regreso a sus casas sea lo más positivo posible. “Sabemos que tenemos que cumplir los 14 días de cuarentena, tendremos que rellenar un formulario de fe, estamos de acuerdo en hacerlo todo”. “Lo único que queremos es regresar a nuestros trabajos, ver a nuestra gente, a nuestros amigos”, sentencia.

Este periódico contactó con Binter Canarias y aunque de momento no pueden realizar un vuelo internacional debido al estado de alarma, no lo descartan de sus previsiones. Si bien es cierto, dejan claro que la decisión depende del Gobierno.

Campaña de cientos de canarios para volver de Marruecos a Canarias.

Desde la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias indican que están tratando de poner en contacto a las personas afectadas con los consulados con el objetivo de conseguir un vuelo que les lleve a Barcelona o Madrid y desde allí a las Islas.

Campaña de cientos de canarios para volver de Marruecos a Canarias.