Los trabajadores que atienden a personas con diversidad funcional exigen salarios dignos

Los trabajadores de centros privados de atención a personas con diversidad funcional se concentrarán este martes en las dos capitales canarias para exigir salarios "dignos" y mejoras en las condiciones laborales a la patronal del sector, que se "niega" a asumir sus reclamaciones en el convenio colectivo.



Los sindicatos UGT y CCOO han informado de esta protesta que afecta a unos 1.000 trabajadores en las islas y a 221.058 en toda España, y es la primera que convocan, aunque están dispuestos a continuar movilizándose si no se atiende a sus peticiones.



Se trata de los trabajadores de los centros de enseñanza de atención especializada, de los centros educativos con atención especializada y de los centros de empleo especiales, cuyos salarios en las escalas más bajas no llegan al salario mínimo interprofesional y los más elevados no superan los 1.600 euros, según han denunciado UGT y CCOO en rueda de prensa.



La responsable de Enseñanza Privada de CCOO en Canarias, Carmen Suárez, ha indicado que tras mantener cinco reuniones con la patronal para abordar el nuevo convenio colectivo las negociaciones están "ancladas", sobre todo, porque no llegan a un acuerdo en materia salarial.



Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, José Manuel Barroso, el "posicionamiento de la patronal" empeora las condiciones del convenio anterior para un sector además "muy particular" como es el de la discapacidad, que requiere de una atención de calidad.



El representante de UGT, Carlos Granados, ha señalado que desde la patronal se ofrece a los trabajadores la congelación de los salarios para 2017 y que se moderen en 2018, porque alegan que aún no han terminado de salir de la crisis, por lo que la subida salarial que proponen para este año se sitúa por debajo del IPC.



Desde los sindicatos se reclama, sin embargo, que se aplique la misma subida que tendrán los empleados públicos, por lo que demandan un incremento del 1 % para 2017 y las mismas tablas salariales pactadas hasta 2020.



Así mismo, exigen una jornada laboral de 37,5 horas semanales frente a las 40 actuales, jornadas, que se suprima la jornada irregular si esas horas no son retribuidas o pactadas con los trabajadores, que el periodo vacacional pase de 25 días a un mes, y 6 días de permiso al año.



Los sindicatos también quieren que a los trabajadores en prácticas se les abone el primer año el 85 por ciento del salario y el segundo el 95 por ciento, frente al 60 y 75% que ofrece la patronal, y que se negocie el calendario de trabajo en el primer trimestre del año.



Las concentraciones convocadas se llevarán a cabo a las 12.00 horas en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la plaza Weyler, en Santa Cruz de Tenerife.