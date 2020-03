La Federación de Empresarios de Transporte en Canarias prevé 2.500 ERTES para trabajadores del sector

La Federación de Empresarios de Transporte (FET) en Canarias afirma que la caída del turismo y del transporte escolar ha obligado a las entidades a tramitar expedientes de regulación temporal de empleo a unos 2.500 trabajadores del sector, “una cifra que podría incrementarse en los próximos días” en un área que genera 34.000 empleos directos y supone el 8,7% del PIB.

El colectivo explica que las medidas de prevención establecidas tras el decreto de alarma para hacer frente al coronavirus, las guaguas de transporte público (existe 1.300) realizan servicios al 50% y cada unidad puede utilizar un tercio del total de sus plazas para asegurar la separación entre viajeros. Además, a partir del miércoles solo se permitirá el uso de bonos de transporte, eliminando el pago en efectivo, algo que no es posible de llevar a cabo en otras islas a parte de Gran Canaria y Tenerife por “la ausencia de tecnología en los vehículos”.

En cuanto a las 5.450 guaguas de transporte discrecional, que realizan servicios a turistas y escolares principalmente, la federación afirma que el transporte turístico “ha caído un 50% continúa descendiendo ya que básicamente se están produciendo salidas de Canarias pero no llegadas y además se han suspendido los cruceros, las excursiones y todo tipo de actividades complementarias”. Y ante la suspensión de las clases, el servicio de guaguas de transporte escolar ha cesado totalmente su actividad.

Aunque los taxis no tienen limitación específica, hay acuerdos municipales que están reduciendo la oferta al 50% “mediante la prestación de servicio de los vehículos con matricula par o impar en días alternos”. Además, en estos vehículos se recomienda no usar la plaza delantera, lo que implica una reducción de plazas y “la demanda ha descendido un 50%”.



Por otro lado, la federación afirma que los camiones de transporte público de mercancías garantizan la prestación de todos los servicios y no existe ninguna restricción para los 14.000 vehículos de este área en Canarias. “Es la única actividad que se mantiene la margen del cierre de fronteras establecido este lunes”.

Además, recuerda que “no existe ninguna diferenciación legal sobre mercancías que se consideran de primera necesidad respecto de otras, por lo que todas las cargas son transportables”, es decir, que junto a los alimentos o los productos sanitarios, también se trasladan “piezas de ascensor, grupos electrógenos por si se va la luz, piezas de fontanería para garantizar el suministro de agua o repuestos de vehículos”.

La federación asegura que “se trabajan muchas horas por la excesiva demanda de reposición de mercancías en comercios, farmacias y hospitales”, lo que ha propiciado la liberalización “a los transportistas en cuanto a las horas diarias de conducir y a los descansos semanales”.



Y “los puertos canarios y los almacenes de los polígonos industriales disponen de mercancía suficiente para atender cualquier eventualidad de la población”.