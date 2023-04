Las empresas que cubren el transporte escolar en Canarias comenzarán a cobrar la próxima semana parte del dinero que les adeuda el Gobierno regional, que asciende a unos veinte millones de euros, según ha confirmado este viernes la FET tras reunirse con el presidente Ángel Víctor Torres.

Al término de este encuentro, en el que también ha participado la consejera regional de Educación, Manuela Armas, el presidente de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET), Agustín Espino, ha dicho a los periodistas que el Ejecutivo de Torres ya ha desbloqueado unos tres millones de euros “que están camino del Tesoro y entrarán la próxima semana” a las cuentas de las empresas.

Se trata de un primer pago al que seguirá, en el presente ejercicio, el abono de otros diez millones de euros, a lo que se sumará la aprobación, en el Consejo de Gobierno del próximo martes, un reconocimiento de deuda por valor de otros siete millones, a abonar en 2024.

“Las cosas transcurren según lo previsto, aunque no con la agilidad que deseamos. Seguiremos haciendo seguimiento hasta el último día antes de las elecciones”, ha referido el presidente de la patronal, quien ha recalcado que este reconocimiento de deuda “dará mucha tranquilidad a los empresarios, que podrán hacer sus inversiones y prepararse para el futuro inmediato”.

Por ello, Espino ha aclarado que los empresarios no prevén promover movilizaciones porque la negociación con el Gobierno de Torres transcurre “como tenían previsto”.

“Los compromisos que ha adquirido el Gobierno con el sector se van cumpliendo, no con la agilidad querida, pero sí es verdad que la voluntad existe, el dinero está aprobado desde hace mucho tiempo y lo que ha habido es un problema de agilidad y de gestión, no es que no existieran los dineros”, ha aseverado.

El presidente Ángel Víctor Torres ha recalcado que “este es el Gobierno que está acometiendo pagos que no se habían producido en los años anteriores, ya que se trata de partidas de 2011, 2012, 2015 y 2016”, y ha asegurado que el Ejecutivo “seguirá en contacto con el sector”, con el que volverá a reunirse “en dos o tres semanas”.