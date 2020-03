Entre 80.000 y 90.000 turistas siguen en Canarias pese al estado de alarma

Ente 80.000 y 90.000 turistas siguen en Canarias a pesar de las restricciones de todo tipo que imponen al movimiento y a la vida diaria de todos los ciudadanos las medidas incluidas en el decreto de estado de alarma, según ha confirmado el presidente canario, Ángel Víctor Torres.



En rueda de prensa, Torres ha insistido en su petición al Ministerio de Sanidad para que ordene el cierre de los hoteles y otros alojamientos vacacionales, como ha solicitado también el propio sector, para poder agilizar la salida de esas personas.



El presidente canario ha señalado que, a pesar de lo que está ocurriendo con esta emergencia sanitaria, siguen llegando turistas de otros países, algo a lo que no ve sentido alguno, porque en este momento las actividades de ocio a su disposición son ninguna, ya que ni siquiera pueden utilizar las playas o las piscinas.



"No tiene sentido que nadie venga a hacer turismo. No se puede hacer turismo", ha sentenciado Torres.



El Gobierno de Canarias, los cabildos y las patronales del sector están redoblando todos sus esfuerzos para facilitar la salida de todas esas personas de vuelta hacia sus países, para lo que se están organizando de 280 a 300 vuelos diarios.



La crisis del coronavirus ha cogido a Canarias en temporada alta, en invierno, cuando no tiene competencia alguna en clima y oferta en Europa y el norte de África.



Según los datos que publica regularmente el Instituto Nacional de Estadística, desde hace años Canarias está por encima del millón de turistas mensuales cada mes de marzo.