La ULPGC celebra el Día Internacional de la Contraseña compartiendo consejos para tener una vida “cibersaludable”

Como cada primer jueves de mayo se celebra el Día Internacional de la Contraseña, que en 2022 corresponde al jueves, día 5, aprovechando esta jornada de concienciación, el Gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roberto Moreno, recuerda tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general que el amplio uso de herramientas y aplicaciones informáticas en nuestros tiempos requiere también mantener ciertos “hábitos saludables en ciberseguridad” que protejan nuestros datos, nuestra información y nuestras relaciones sociales basadas en redes.

“El uso de contraseñas no obvias, su cambio frecuente y la no reutilización de las mismas para cometidos diferentes son algunas de las reglas básicas para mantener una vida cibersaludable y evitar encontrarnos con sorpresas desagradables como robo de datos, intromisión en cuentas bancarias, suplantaciones de personalidad, etc”, ha declarado Moreno.

Estos consejos, recordados en la efeméride de las Contraseñas, cobran especial relevancia en una situación de conflicto en Europa, en el que los asaltos a cuentas y servicios on-line son una parte importante de la estrategia de agresión, y que se extiende más allá de la zona física de guerra.

“Puede parecer una pesadez, pero dedicarle un poco de tiempo cada cierto número de semanas a revisar nuestras propias medidas de seguridad personal en internet, es a medio y largo plazo muy rentable y evita tremendos quebraderos de cabeza”, prosigue Roberto Moreno, que recuerda que “en el mundo de las contraseñas seguras, el tamaño sí que importa”.

Así, pruebas recientes demuestran que contraseñas de 8 caracteres pueden romperse en sólo 40 minutos, y eso siempre que no sean palabras que aparecen en diccionarios, en cuyo caso sólo es cuestión de unos pocos segundos. Recuerda utilizar contraseñas seguras (con una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales), no utilizar frases o palabras que estén en diccionarios o relacionados con tu vida personal, no usar la misma contraseña en varias cuentas (especialmente en sitios sensibles como los de la banca online) y renovarla con cierta frecuencia (una vez al año podría ser un tiempo razonable).

La ULPGC, comprometida con esta tarea, pronto comenzará a implantar la autenticación por doble factor siguiendo las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional, para lo cual el Servicio de Informática de la ULPGC y la Vicegerencia de Agenda Digital elaborarán una campaña informativa en las próximas semanas.

Para todos los interesados en conocer más sobre este tema se cuenta con una serie de recursos donde chequear correo, contraseñas o conocer las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional.