Los vecinos del Centro Comercial Tamarana piden el tapiado del edificio para evitar la entrada de ocupas

Los vecinos de la promoción de viviendas que se construyó junto al Centro Comercial Tamarana de Tamaraciete, en Las Palmas de Gran Canaria, reclaman que el edificio, sin uso desde que el supermercado Hiperdino cerró este año, sea tapiado en su totalidad por el actual gestor, el Banco Santander, para así evitar que entren ocupas al interior.

Como explica Víctor Basanta, presidente de la comunidad de vecinos Balcón de los Frailes, el incendio de este miércoles ha demostrado el peligro que genera para las dos bloques de viviendas contiguas el estado de abandono del centro comercial, que ocupa los bajos de los dos edificios que suman unas 135 viviendas en total.

Inaugurado hace justo una década, el Centro Comercial Tamarana está cerrado desde que este año Hiperdino optara por dejar el local que ocupaba después de haber abierto el cercano centro comercial Alisios.

En el pasado mes de mayo se tapió su entrada principal, pero, como cuenta Basanta, “las puertas de acceso laterales y frontales están descubiertas y se pueden forzar fácilmente”, por lo que reclama que sean emparedadas para evitar incidentes dentro del edificio. “El peligro y miedo nuestro son los ocupas, el vandalismo y que hay una gasolinera al lado que se pudo haber visto afectada por el incendio”, subraya.

“En varias ocasiones se tuvo que personar la policía por otros casos de incendios, más leves que el de este miércoles”, recuerda el presidente de la comunidad, que recalca que el peligro que genera el abandono del edificio es “real” puesto que el humo del incendio se extendió a través del garaje y llegó a las viviendas. “Si fuera fuego también podría haber llegado a las viviendas y a la gasolinera de al lado”, comenta inquieto.

Según Basanta y otros vecinos del centro comercial, en el interior del mismo se cuelan personas para robar cables y material abandonado dentro de él, pero también los jóvenes del barrio, motivo por el que reclaman vigilancia permanente de las instalaciones.

El presidente lamenta la situación de “incertidumbre y desamparo” que genera la gestión del Banco Santander. “Antes estaba en contacto con el administrador concursal, con el que tenía buena relación, y cualquier problema me comunicaba con él directamente y tomaba cartas en el asunto. Fue quien ordenó tapiar la entrada principal, pero esto fue en el lapso en el que se traspasaba la propiedad nuevamente al Santander. Desde el primer día con el Santander mandé un mail, me han derivado a un buzón de correo del que nunca he tenido respuesta, el trato es totalmente impersonal y desde un primer momento he solicitado reunirme con ellos para contarles nuestras preocupaciones para tener una buena relación”.

Incendio iniciado en un local

El incendio de este miércoles, que obligó a desalojar a los vecinos de las dos comunidades, tuvo su foco en uno de los locales del centro comercial, según ha explicado la Policía Local a este periódico.

Por su parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria indica que podrían requerir el cierre del edificio siempre y cuando llegue un informe de los Bomberos que advierta del peligro de la instalación, pero mientras, es el propietario del edificio el único que puede tapiar los accesos.