Una veintena de ONG exige protocolos de acogida dignos para las personas migrantes

Una veintena de organizaciones sociales, en su mayoría ligadas a la Iglesia Católica, ha exigido este viernes a las autoridades que pongan en marcha protocolos de acogida e atención "dignas" para las personas migrantes que están llegando a Canarias.



Estas organizaciones, entre las que figuran Cáritas, Manos Unidas, el Secretariado Diocesano de Misiones, pero también la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC), denuncian en un comunicado la "falta de transparencia" de las administraciones a la hora de informar sobre las llegadas de migrantes y, sobre todo, sobre las medidas acogida.



"Las medidas del Gobierno están fundamentalmente orientadas al control de fronteras, en vez de a la gestión integral de los flujos migratorios, siendo estos un fenómeno que requiere respuestas estructurales. El derecho a migrar se recoge en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", subrayan



Bajo el nombre colectivo de Red Migrantes con Derechos, estas organizaciones sostienen que "la situación no puede resolverse con protocolos cuyo contenido no está orientado a la acogida humanitaria, que no responde al respeto de los Derechos Humanos ni a los convenios internacionales".



"La actual Ley de Extranjería es injusta puesto que vulnera gravemente los derechos de las personas. Los Centros de Internamiento de Extranjeros no son una solución en un Estado de Derecho, la falta de libertad en esos Centros es una vulneración grave de los mismos", opinan.



También se quejan de que se transmite a los ciudadanos una imagen negativa de los migrantes, "provocando el rechazo de la ciudadanía".



A su juicio, "el lenguaje utilizado para hablar del fenómeno es despectivo, alarmista y xenófobo" y "se reproduce en los medios de comunicación sin tener en cuenta el daño que genera".



Abogan por afrontar los fenómenos migratorios con políticas globales, que fomenten "el trabajo en origen", apoyando "las incitativas de la población local y les permitan ser protagonistas de su propio desarrollo".



"Exigimos a las autoridades competentes y responsables de gestionar los flujos migratorios tener previstos protocolos de acogida humanitaria que contemplen los siguientes puntos: lugares de acogida dignos que cubran la necesidades básicas, la condición de género y edad, respetar el derecho al asesoramiento jurídico en su propio idioma, la asistencia sanitaria y apoyo psicosocial, además como promover procesos de integración, considerándolos ciudadanos de pleno derecho", añaden.



Y también llaman a los ciudadanos a "salir de la indiferencia, evitando la complicidad" con políticas de "exclusión social de las personas migrantes legitimando la cultura del descarte".



Firman esta declaración el Secretariado Diocesano de Migraciones de la Diócesis de Canarias, Delegación de Migraciones de la Diócesis de Tenerife, Cáritas Diocesana de Canarias, Cáritas Diocesana de Tenerife, CONFER, Proyecto Daniela, Religiosas Oblatas, Escuela de Formación Sociopolítica, Manos Unidas, Hermandad Obrera de Acción Católica, Secretariado Diocesano de Misiones, Grupos diocesanos de Solidaridad, Secretariado de Juventud y Patio de Las Culturas.



También No Violencia 2018, Franciscanas Misioneras, Asociación Movimiento Junior, Profesionales Cristianos de Canarias, Secretariado de Pastoral Familiar, Centro Sagrado Corazón de Balos, Centro Loyola, Comunidades de Vida Cristiana, Comisión Diocesana de Justicia y Paz Tenerife, Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) y Fundación Canaria Main.