Las víctimas de trata para explotación sexual aumentan un 30% en Canarias

La trata de mujeres con fines de explotación sexual ha aumentado un 30% en Canarias, cuya condición de comunidad turística con mucho tránsito de personas facilita la labor a las mafias transnacionales, según datos de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).



"En verano, las islas comienzan a ser un lugar de turismo sexual. Y no solo estamos hablando de mujeres, sino de niñas. Es muy importante incidir en eso”, ha afirmado la directora de APRAMP, Rocío Mora, en declaraciones los medios durante las jornadas dedicadas a este tipo de delitos que este viernes ha acogido el Parlamento de Canarias.



En este sentido, la adjunta especial del Diputado del Común para Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, ha recordado que Canarias es la cuarta comunidad autónoma, a nivel nacional, con mayor número de denuncias por violencia machista, y la segunda, en lo que va de año, en número de víctimas mortales.



"Canarias es una de las comunidades autónomas, no de tránsito, sino de destino de las redes transnacionales que actúan con impunidad ante esta vulneración tan dramática de los derechos fundamentales", ha remarcado Barrera.



En relación a las rutas que siguen las mafias, la adjunta de Igualdad ha señalado que las islas han sido receptoras de todas las redes de trata transnacionales, "desde la rumana, a la nigeriana o la marroquí", pero la ruta suramericana, en especial con origen en países como Brasil y Venezuela, dada su actual situación económica y política, empieza a ser "más frecuente".



La trata de mujeres con fines de explotación sexual es el tercer negocio más lucrativo del mundo, y España, a nivel mundial, ocupa el tercer puesto en el ránking de demanda de prostitución.



Estadísticas, afirma Barrera, que revelan que toda España "tiene un problema con la prostitución", motivado, "quizás", porque ni la prostitución, ni su consumo "están penalizados", apunta.



A este respecto, la subdirectora adjunta de Coordinación Interinstitucional en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Miriam Benterrak, ha hecho hincapié en que no hay que separar los conceptos de trata y prostitución, pues "las víctimas de trata lo son para estar al servicio de la prostitución".



"Cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual la gente cree que estamos hablando de una realidad lejana, de algo que ocurre en Tailandia, con niñas. Pero estamos hablando de niñas, de mujeres y de una realidad que está en este país y, además, muy normalizada", ha aseverado Benterrak.



En este sentido, la experta ha explicado que en muchas ocasiones las víctimas están sometidas a violencia, coacciones y amenazas, pero que "lo más habitual" es que las mujeres víctimas de prostitución estén sometidas y condicionadas "por abusos de su vulnerabilidad", o por una deuda o situación de necesidad en origen.



"Quedan atrapadas dentro de una red de la que creen que no pueden salir, y además, ellas mismas llegan a creer que son culpables, que han propiciado su situación", detalla Benterrak.



La visita de estas expertas se enmarca dentro de la Jornada Transnacional "La Trata de Mujeres con fines de explotación Sexual", un acto organizado por la Diputación del Común que pretende visibilizar una "esclavitud sexual" que está creciendo no solo en Canarias, sino en todo el mundo, ha afirmado Barrera.



El Diputado del Común, Rafael Yanes, se ha mostrado "muy satisfecho" con la celebración de las jornadas, y espera que la iniciativa anime a algún grupo parlamentario a llevar a cabo nuevas propuestas en materia educativa: "o bien una proposición no de ley o bien la modificación de algunas de las leyes" existentes.



"Es en la educación en donde hay que insistir, porque una sociedad educada en la igualdad difícilmente permite estas prácticas tan abominables", ha subrayado.



En esta misma línea, la directora de APRAMP, Rocío Mora, ha abogado por un Pacto de Estado Integral contra la trata, pues con una ley, explica, habría un presupuesto económico determinado y más acciones concretas.



Por su parte, Benterrak ha recordado que la trata de personas, que en un 90 % de los casos afecta a mujeres y niñas, tiene que ser abordada desde la perspectiva de los derechos humanos, "con una mirada centrada en la víctima" y como una cuestión de violencia machista.



"Esto no es una cuestión de la Policía, ni de perseguir y enjuiciar el delito, porque entonces estaremos abordando un fracaso. Se trata de prevenirlo y de concienciar a la sociedad, que no es consciente de que si ellos no consumen y este negocio no tiene unos beneficios tan multimillonarios las redes de delincuencia se dedicarán a otra cosa”, ha concluido.