La huelga de vigilantes de Ilunion se extiende al aeropuerto de Gran Canaria

Los vigilantes de seguridad de Ilunion extienden la huelga parcial contra la empresa, ya convocada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde el próximo 24 de agosto hasta el 3 de septiembre, al de Gran Canaria, aunque en fechas inmediatamente posteriores.



Alternativa Sindical, el sindicato convocante de las movilizaciones en Ilunion, ha informado este martes de que presentará este miércoles ante la Dirección General de Trabajo de Las Palmas un preaviso de huelga también en Gran Canaria, que se llevará a cabo entre el 2 y el 9 de septiembre, en horario de 5 a 14 horas, al igual que en Barajas.



El sindicato denuncia a la empresa por el incumplimiento tanto de los acuerdos de mejora de las condiciones de los profesionales de la seguridad privada, alcanzados el año pasado entre el Ministerio de Fomento, sindicatos y patronal y que posteriormente fueron trasladados al convenio sectorial, como de los de subrogación.



La convocatoria de huelga en Canarias se debe a que los vigilantes de seguridad en el aeropuerto insular "están padeciendo el mismo tipo de impago de salarios" que los del madrileño, ha explicado la organización sindical.



Alternativa Sindical ha acusado, asimismo, a Ilunion de tergiversar la información y de ser, junto a AENA, los únicos responsables de esta huelga.



El sindicato ha tachado de "completamente falsa" la afirmación que ha realizado este martes la empresa de que transmitió por escrito al comité de huelga, en la reunión de mediación del 17 de agosto, que pensaba abonar todos los complementos salariales acordados en la nómina de agosto.



A juicio del sindicato, "al sentirse presionada" por parte de AENA y de las aerolíneas y viendo que se aproxima el inicio de la huelga, Ilunion "juega al embuste, tergiversando la realidad ante la opinión pública".



"No vamos a pretender que esta empresa que está incumpliendo todos los acuerdos y no está abonando a los trabajadores ningún tipo de plus ni de concepto salarial también intente dejarnos como mentirosos", ha advertido Alternativa Sindical.



La formación ha aclarado que, tras las conversaciones mantenidas en los últimos días, el comité de huelga estaba citado hoy por la propia empresa en la sede del Instituto Laboral para plasmar el acuerdo, y por ende, desconvocar la huelga, pero, en lugar de ello, la dirección de Ilunion les ha trasladado "la rotura de negociaciones y el deseo de no alcanzar ningún tipo de acuerdo".