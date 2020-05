Las violaciones se triplican en Canarias durante el primer trimestre de 2020

El número de agresiones sexuales con penetración cometidas en Canarias se triplicó durante primer trimestre del año al pasar de las ocho denunciadas en ese mismo periodo de 2019 a las 27 investigadas en las islas por las fuerzas de seguridad entre los pasados meses de enero y marzo (+237%).



Este es uno de los datos más llamativos de la estadística sobre delitos registrados en la comunidad autónoma durante el primer trimestre del año que ha publicado este jueves del Ministerio del Interior, que revela que en ese período se cometieron en las islas 23.125 infracciones penales, un 3,5% menos que en 2019.



Por islas, la criminalidad bajó en el primer trimestre un 25,6% en El Hierro (32 delitos denunciados), un 22,8% en La Gomera (71), un 17,7% en Fuerteventura (1.307), un 10,9% en La Palma (400) y un 7,7% en Tenerife (9.837). En cambio, subió un 3,2% en Gran Canaria (9.766 delitos) y un 1,7% en Lanzarote (1.712).



En ese trimestre, que en sus últimos quince días coincidió con el confinamiento por el coronavirus y el estado de alarma, se cometieron en el archipiélago cinco homicidios y asesinatos, uno más que en 2019 (+25,5%), y hubo otros once intentos de matar a personas, cuatro más que un año antes (+57,1%).



En cambio, los delitos de lesiones y riñas tumultuarias disminuyeron un 19,2%, para quedar en 240.



El conjunto de delitos contra la libertad sexual creció ligeramente, de 228 a 231 casos, un 1,3%, pero dentro de ese capítulo destaca el gran crecimiento de las agresiones sexuales con penetración, de ocho a 27, el triple.



Doce de ellas se cometieron en Gran Canaria (siete más que en 2019, +140%), diez en Tenerife (ocho más, +400%), dos en Lanzarote (una más, +100%), en La Gomera, El Hierro y Fuerteventura pasaron de no tener ningún caso a tener uno cada uno (+100%) y en La Palma no se registró ninguna agresión sexual de este tipo.



En cuanto a los delitos contra la propiedad, los hurtos bajaron un 10%, para quedarse en 6.694; las sustraccions de vehículos repuntaron un 2,4%, hasta 339 casos; los robos con violencia cayeron un 7,2%, para sumar 374 casos; y los robos con fuerza se incrementaron un 4,1%, hasta 1.037.



Dentro de este último capítulo, más de la mitad son robos con fuerza en viviendas, 656, un tipo de delito que creció un 4,1% en el primer trimestre del año.



Finalmente, se registraron 146 delitos de tráfico de drogas, un 3,3% menos, y 14.048 infracciones penal de otra tipología, un 0,5% menos.



Respecto a las cuatro grandes ciudades del archipiélago, la delincuencia creció 19,0% en Telde, con 1.388 delitos en el primer trimestre; y un 6,4% en Las Palmas de Gran Canaria, con 4.511; mientras que se redujo un 9,3% en Santa Cruz de Tenerife, con 2.428, y un 9,1% en La Laguna, con 1.320.

Apoya a Canarias Ahora Necesitamos tu apoyo para poder seguir informándote. La crisis del coronavirus ha supuesto un duro golpe para todos los medios de comunicación, incluido este. Pretendemos evitar cualquier tipo de recorte que suponga una merma en la calidad de la información que nos demandas. Pero para eso, necesitamos tu respaldo. Apoya a Canarias Ahora Síguenos en Telegram para no perderte las últimas novedades de la crisis del coronavirus Suscríbete a nuestro boletín para estar al día de lo que pasa