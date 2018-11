Cientos de personas se han manifestado este domingo en Las Palmas de Gran Canaria con motivo del 25 de noviembre, Día contra la violencia machista, bajo el lema Sus políticas y su justicia nos siguen asesinando.



La marcha, convocada por la Red Feminista de Gran Canaria, pretende concienciar a todos para evitar el asesinato de las mujeres y la violencia sexual, exigir mejor atención a las víctimas y más medidas preventivas.



En lo que va de año, nueve mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas en Canarias, y 89 en toda España, aunque solo 44 son víctimas oficiales, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, asegura la Red Feminista de Gran Canaria.



La manifestación de la capital grancanaria ha partido del Teatro Pérez Galdós y ha discurrido por la Avenida Rafael Cabrera y la calle Venegas, en dirección hacia la Delegación del Gobierno de Canarias.





"La violencia contra las mujeres continúa a pesar de los cambios políticos, hay mucho discurso pero poca dotación económica, y es necesario que jueces y policías tomen mayor conciencia", ha indicado la portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, Elena Suárez.



"Tres de cada cuatro mujeres asesinadas no habían denunciado previamente", ha asegurado Suárez, quien considera que a las mujeres les cuesta denunciar porque temen por sus hijos y tienen miedo además que no las vayan a creer.



Además, "romper el ciclo de la violencia es muy complicado, renunciar a la relación con un maltratador es difícil psicológicamente", y cuando las mujeres lo consiguen, es esencial que la ayuda que reciben no se corte por falta de dotación económica, considera Suárez.



A las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas se suman las que sufren otras formas de violencia física o psíquica, lo que requiere políticas y medidas que aborden tanto la atención a las víctimas como mayor control y prevención en todos los sectores sociales y educativos, aseguran los convocantes de la protesta.



En su opinión el Pacto de Estado contra la Violencia de género, aprobado hace un año por unanimidad, es "un documento insuficiente y urgente que sigue hoy en un lugar insignificante de la agenda política del Gobierno estatal".



Asimismo, la Red Feminista de Gran Canaria "vuelve a poner la mirada sobre la justicia para evidenciar la victimización secundaria, los insultos y el descrédito de las denunciantes fruto de la perspectiva machista del poder judicial y la fiscalía".



"Muchos jueces no conceden órdenes de protección, lo que deja a las víctimas en una situación vulnerable y peligrosa", ha asegurado Suárez.