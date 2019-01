El 80% de casos de violencia sexual no se denuncia, según la directora del Instituto Canario de Igualdad

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Claudina Morales, ha asegurado este miércoles que según los datos que maneja esta institución a través de su red de atención a víctimas de violencia de género, alrededor del 80% de los casos de violencia sexual no se denuncian.

Además, ha aprovechado para valorar que el caso de Romina apunta a violencia de género. Sin embargo, subraya que la conclusión debe determinarla la Delegación del Gobierno de España. La Guardia Civil ya busca en Lanzarote el cuerpo de la joven desaparecida desde el 1 de enero después de que el marido de la joven reconociera que encontró su cuerpo y lo lanzó al mar.

En una rueda de prensa para presentar el balance de la campaña institucional desarrollada para prevenir y sensibilizar sobre la violencia sexual entre la juventud de las Islas, Morales ha explicado que la violencia sexual es un tipo de violencia "que se desconoce" y que muchas veces las víctimas deciden no denunciar porque no se sienten respaldadas y se las "revictimiza".

A su juicio, esta campaña, titulada Mi postura en el sexo ha cumplido con el objetivo de llegar a un número importante de personas, especialmente a través de las redes sociales, un entorno en el que hay "muchas personas jóvenes".

En Facebook, ha expuesto la directora, las visitas a la página del ICI han aumentado "considerablemente" y las publicaciones de la campaña han tenido un alcance de 165.800 usuarios, un aumento del 40% de visitas y un 56% de incremento de las personas seguidoras de la página.



También han subido varios vídeos a YouTube que han tenido una media de 1100 visualizaciones y han desarrollado campañas en zonas con afluencia de jóvenes como centros comerciales.



En esta última acción participaron 900 personas en Gran Canaria y cerca de 400 en Tenerife y mientras se abordaba a los jóvenes se les repartieron regalos, los mensajes de la campaña, preservativos y se les animaba a participar en el concurso para elaborar un manifiesto sobre violencia sexual.



A juicio de Morales, la campaña ha cumplido el objetivo de llegar a un número de personas importante, y ha avanzado que la idea del Instituto es volverla a repetir en los próximos años debido al "éxito importante" a la hora de concienciar a la ciudadanía y a los jóvenes de que los abusos y violencia se tienen que erradicar.



"La sociedad en su conjunto tiene que participar en esta lucha, que tiene que ver con un cambio de mentalidad para que se rechacen estas actitudes y que la responsabilidad recaiga en quien cometa los delitos", ha reflexionado Morales, que ha agregado que hay que insistir en las franjas más jóvenes de edad.



La campaña, según Morales, también tenía como objetivo que a las mujeres víctimas "en ningún caso" se entienda que son culpables de lo que les ha sucedido y ha dicho que siempre que hay un acercamiento no consentido "es un delito".



Claudina Morales ha insistido en que combatir la lacra de la violencia de género en un momento en el que está siendo cuestionada es "importante" porque se trata de algo "estructural" que hay que combatir desde las instituciones.



Asimismo, Morales ha anunciado que el ICI ha encargado un estudio para ver cómo los jóvenes de Canarias ven la violencia de género en sus distintas formas y para comprender por qué la violencia sexual y entre parejas se está reproduciendo en gente joven.



"A veces aprenden a través de la pornografía, que es machista y brutal. No tienen una formación ni nadie que les esté educando", ha reflexionado Morales.



Finalmente, la ganadora del concurso para la elaboración del manifiesto fue una joven belga llamada Isabel Noens, que durante la rueda de prensa leyó el texto con rima que llamaba a "no dar nada por supuesto".