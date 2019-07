El delegado del Gobierno en Canarias desmiente que exista una crisis de seguridad en el sur Gran Canaria

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, ha asegurado que en el sur de Gran Canaria "no hay un problema de seguridad. No hay justificación para la alarma y la seguridad está garantizada".



León se ha reunido este miércoles con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, y con el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, José María Moreno, para coordinar la seguridad en Maspalomas, ante la alarma generada por los últimos casos de peleas callejeras, informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.



Según el delegado del Gobierno, "las últimas cifras muestran, incluso, que hay parámetros de delincuencia que se han reducido en los últimos meses en la zona. Por lo tanto, no está justificada la imagen que está trascendiendo estos días en los medios de Maspalomas, uno de los principales destinos turísticos de Canarias, como un lugar inseguro y conflictivo".



En la reunión de coordinación celebrada en la Delegación del Gobierno en Canarias, en la que ha participado también la concejala de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana, María Inés Rodríguez, los representantes de la Administración estatal y municipal, así como de la Policía Nacional, se han emplazado a la celebración mañana de un encuentro a nivel técnico para determinar el refuerzo de la presencia de efectivos policiales en la zona.



La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana ha insistido en que no debe haber preocupación, sino que se debe trabajar por la coordinación de los distintos medios para seguir garantizando la seguridad en la zona.



"Estamos ocupados, no preocupados por esta situación. Simplemente estamos coordinándonos en un tema realmente importante como es la seguridad en el municipio de San Bartolomé de Tirajana", ha indicado Concepción Narváez.



"Maspalomas, nuestro destino turístico, sigue siendo un destino muy seguro y hoy hemos podido comprobar, una vez más con los datos oficiales -porque lo importante son los datos oficiales-, que no solo somos seguros, sino que se han reducido determinados delitos o lesiones. Este encuentro ha servido para coordinarnos y ocuparnos", ha añadido.