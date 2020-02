Unos 140 pasajeros de Iberia Express, 'tirados' en el aeropuerto de Lanzarote por "dificultades técnicas"

Unos 140 pasajeros de un vuelo de Iberia Express entre Lanzarote y Madrid se encuentran a esta hora tirados en el aeropuerto César Manrique a la espera de información de la compañía aérea.

El vuelo tendría que haber salido de la isla a las 13.45 horas, pero solo se les ha indicado que por "dificultades técnicas" el vuelo se retrasaba. Desde entonces, varios anuncios más en los que se les emplaza a recibir más información, pero siempre en el mismo sentido, indicando que más tarde les darían más datos.

Entre los afectados se encuentra el periodista Fernando Jáuregui, quien ha denunciado lo que está ocurriendo en su perfil de Twitter. Consultado por este periódico, ha relatado que en el aeródromo no hay mostradores de Iberia, por lo que nadie les ha dado información de qué ha ocurrido ni a qué hora saldrá finalmente el vuelo. "Una chica de información del propio aeropuerto nos dijo que igual tenía que venir otro avión desde Madrid", pero no es una información oficial de la compañía, que de momento no aclara lo ocurrido.

Mientras tanto, los alrededor de 140 pasajeros permanecen a la espera de más datos o una solución, sin saber a qué hora saldrán finalmente hacia su destino. "Llevamos ya unas 7 horas aquí, algunos han perdidos conexiones con otros vuelos", cuenta Jáuregui.

Desde Aena se ha confirmado a este periódico que no hay incidencias en el aeródromo, por lo que se trataría de un incidente de la aerolínea.

Centenar y pico de pasajeros tirados en el aeropuerto de Lanzarote por difusas ‘razones tecnicas’. Llevamos así cerca de tres horas y nadie nos da razón de nuestro futuro. IBERIA echa la culpa a AENA y de AENA nadie sabe nada. Seguiremos informando, no como ellos — Fernando Jáuregui (@FjaureguiC) February 2, 2020

Ni siquiera me cuentan, para que yo lo escriba aquí, cuantos son los pasajeros afectados. Pero la cola es larguísima a y, desde luego, no somos menos de ciento cincuenta. — Fernando Jáuregui (@FjaureguiC) February 2, 2020

No hay mostrador de IBERIA para reclamaciones. Solo nos queda Twitter, ay...pero ?leen tuits en IBERIA? — Fernando Jáuregui (@FjaureguiC) February 2, 2020

Animo ya solo nos quedan cinco horas en el aeropuerto en el peor de los casos. Con suerte, en casa a las dos de la mañana — Fernando Jáuregui (@FjaureguiC) February 2, 2020

Mientras tanto, en la página web de Aena el vuelo aparece como cancelado, aunque estima su salida a las 22.30, hora local.