El fuerte viento impide que el incendio de Gran Canaria esté controlado: "Hay que vencer al fuego esta noche"

El fuerte viento previsto para esta noche en Gran Canaria impide que el incendio que comenzó el sábado en la cumbre pueda darse por controlado. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirma que durante esta noche será importante "vencer al fuego" ante el alto riesgo de reactivación motivado por las brasas que permanecen en el terreno y que pueden volver a arder.

Las hectáreas calcinadas ascienden a 1.500. Torres insiste en que los efectivos han logrado acotar el perímetro, que no se ha extendido desde el sábado. Además, durante la jornada de hoy se han vertido, por medios aéreos y terrestres, 600.000 litros de agua. De este modo, el total descargado en las zonas dañadas durante los últimos tres días ha sido de más de un millón de litros.

Por su parte, el plan de contingencia sigue activo. Por ello, los vecinos de Tejeda desalojados durante la madrugada de este lunes no serán realojados por el momento, y tampoco se descartan nuevas evacuaciones esta noche. Así, en el albergue de San Mateo permanecen habilitadas 65 camas para las personas que han tenido que ser sacadas de sus casas por las llamas.

El presidente del Gobierno considera que la situación ha evolucionado de forma favorable. "Ha llegado la noche y si se observa el perímetro no hay fuego, tampoco humo", señaló. Sin embargo, asevera que no hay que bajar la guardia ante la situación de prealerta por las rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora que llegarán a Canarias en las próximas horas y por la ola de calor que atravesará el Archipiélago en los próximos días. "Esto no va a ayudar a que se enfríe la zona afectada", añade.

Durante la noche, 230 personas trabajarán para luchar contra el incendio junto a autoridades como Protección Civil, la Guardia Civil, etc. "Seguiremos enfriando la zona con la esperanza de que cuando llegue la mañana tengamos buenas noticias", adelanta Torres. El socialista no ha querido finalizar la rueda de prensa sin hacer mención a los efectivos que llevan trabajando desde el sábado contra el incendio.

Por otra parte, las carreteras que siguen cortadas por el fuego son la GC 150, GC 210 y GC 60, en los cruces de Ayacata, Acusa y Tejeda-Pinos de Gáldar.

Este miércoles se continuará trabajando con 11 helicópteros, un avión y dos hidroaviones que seguirán con las labores de enfriamiento del suelo. "Por suerte, seguimos sin lamentar desgracias personales. Que se siga extremando la precaución y estamos convencidos de que el incendio lo vamos a vencer, incluso con una ola de calor que exigirá la máxima precaución", concluye.

Florencio López, jefe de servicio de la Dirección General de Seguridad del Gobierno canario, ha afirmado que la evolución del trabajo este lunes ha sido positiva y que no ha habido grandes variaciones en los frentes. El más activo sigue siendo el que avanza hacia el sur por el barranco de Tejeda dirección a La Aldea. Durante toda la jornada, los medios han podido ejecutar acciones que no había sido posible realizar en los últimos días.

El jefe de servicio también ha recordado que uno de los frentes más complicados fue el de Tamadaba. Sin embargo, la técnica del ensanche permitió controlarla con facilidad.

El frente de La Aldea

López señala que el frente que más preocupa es el barranco de La Aldea, ya que durante la noche del lunes fue el frente que más avanzó. "Los medios de extinción no pueden entrar a esas zonas por el peligro que conlleva", explica.

El jefe de servicio señala que el frente no ha avanzado durante el día y está parado. Sin embargo, "tiene brasas y al no poder entrar durante la noche puede llegar puede reactivarse por el viento, que soplará noroeste y va a encajonar con el barranco de La Aldea y empujará ese frente, que puede subir por el Roque Bentayga".