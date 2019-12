El Consejo Insular de Aguas de Tenerife consumirá energía 100% renovable a partir de 2020

El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez, ha afirmado que a partir del 1 de enero próximo la energía que suministrará a las instalaciones del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) contará con un certificado de energía 100% de origen renovable.



Rodríguez ha asegurado este lunes en rueda de prensa que se ha conseguido "un hito importante" debido a que han logrado descarbonizar la factura del CIATF y a partir de 2020 emplearán energía fotovoltaica y eólica. El gerente de CIATF, Javier Davara, ha explicado que en el conjunto de energías convencionales y renovables que utiliza el consejo pesará más la energía renovable que la energía fósil.



Asimismo, Javier Davara ha indicado que obligarán a los productores y a los suministradores del CIATF a proporcionarles este tipo de energía. Rodríguez ha explicado que el CIATF es el mayor consumidor de energía eléctrica de la isla, con una factura anual de 14 millones de euros, lo que supone en torno al 1,1 millones de euros al mes.



El elevado consumo energético se debe al abastecimiento de las desaladoras, depuradoras y estaciones de bombeo que están instaladas en la isla. Javier Davara ha asegurado que el mayor consumo de energía proviene de las dasaladoras, como las de Adeje-Arona, Fonsalía y Granadilla. En particular, Javier Davara ha destacado que la desaladora que más consume es la de la zona turística de Adeje, la cual tiene un gasto aproximado de 5 millones de euros al año.



No obstante, Javier Davara ha señalado que estas infraestructuras tienen un consumo específico bastante bajo y están muy optimizadas con respecto al resto de instalaciones en España. Javier Rodríguez ha informado de que a través del proceso de licitación ha resultado adjudicataria la empresa Aura Energía, la cual acudirá al mercado nacional donde se ofrecerá el 100% de energía verde.



El consejero de Desarrollo Sostenible ha asegurado que en Tenerife no existe capacidad de producción de energía eléctrica suficiente para abastecer al CIATF, por lo que las empresas comercializadoras acuden al mercado nacional. Por lo tanto, Javier Rodríguez ha aclarado que la energía no llegará exclusivamente de los puntos de generación de energía verde que existen en Tenerife.