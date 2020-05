El acceso a las playas de El Rosario se realizará con sistema de cita previa en tres franjas horarias distintas

Las personas que quieran bañarse en la playa de La Nea, en las playitas de Radazul o en el charco de Tabaiba tendrán que hacerlo bajo un sistema de cita previa en el que deberán elegir alguna de las tres franjas horarias en las que estará permitido el baño recreativo o tomar el sol, cuando se alcance la Fase 2 de desescalada, previsiblemente desde este lunes 25.

La especial condición de las principales zonas de baño de El Rosario (playas ubicadas en núcleos residenciales, con accesos rodados que finalizan en vías sin salida y con una afluencia masiva de bañistas visitantes, principalmente procedentes del área metropolitana) hacen necesaria la implementación de medidas de control de aforo para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia de dos metros de seguridad.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, explica que "en El Rosario no vamos a permitir imágenes como las que todos hemos podido ver en televisión en playas de Barcelona, por ejemplo. Debemos ser conscientes de que no hemos vencido al coronavirus y no lo haremos hasta que no exista una vacuna. Una recaída ahora sería fulminante, tanto a nivel económico como, lo más importante, a nivel sanitario. Si no nos comportamos con responsabilidad y civismo, la vida de las personas está en juego".

La concejala de Seguridad, Sara Cabello, detalla que "la afluencia en época estival en la costa de El Rosario oscila entre 4.000 y 5.000 personas cada día, por lo que el control del aforo es primordial para garantizar la seguridad sanitaria de los bañistas".

En este sentido, Cabello informa que "el aforo total, calculado según las distancias de seguridad de dos metros, es de 686 personas al mismo tiempo en el conjunto del litoral, por lo que controlar el acceso es imprescindible para que se cumplan esos ratios".

El sistema de cita previa se complementará con la intensificación de la presencia de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y seguridad privada, que controlarán aforos y accesos, y con la instalación de cartelería en las principales vías de entrada con la siguiente leyenda: "Acceso a las zonas de baño con aforo limitado, cita previa y franjas horarias".

Además, se desarrollarán controles de tráfico al comienzo en la avenida Colón y en la prolongación de la calle Juan Sebastián Elcano, en Radazul, cuyo tráfico quedará limitado a residentes, transporte público y bañistas con cita previa, y en la rotonda de acceso a la carretera de Bocacangrejo, por la que se accede a la playa de La Nea.

Con respecto a los núcleos de Bocacangrejo y Varadero, se reforzará la presencia policial para velar por el cumplimiento de de las normas.

¿Cómo será el sistema?

Los horarios permitidos para el baño recreativo o tomar el sol se han dividido en tres franjas horarias distintas para permitir la rotación de bañistas y, lo más importante, la limpieza y desinfección posterior: de 7:00 a 10:00, de 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas.

De 10:00 a 11:00 y de 14:00 a 15:00 horas se desarrollará el operativo de evacuación de bañistas para inmediatamente proceder a limpiar las playas. Para facilitar esta labor y evitar riesgos de contagio innecesarios, quedará prohibido fumar en ellas.

El usuario deberá entrar en el aplicativo, que se alojará durante este fin de semana en la página web municipal (www.ayuntamientoelrosario.org), elegir el día, la franja horaria y la zona de baño a la que quiere ir (La Nea, Radazul o charco de Tabaiba) e introducir su nombre, apellidos y DNI en el sistema, que le asignará una plaza, siempre y cuando no se haya alcanzado el aforo máximo de la zona de baño elegida.